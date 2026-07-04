Χάος στον Κηφισό από φωτιά σε διαχωριστικό διάζωμα – Κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Κηφισού.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε -πιθανότατα από τσιγάρο- στο διαχωριστικό διάζωμα, απέναντι από την παλιά Renault, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Εξαιτίας της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία.
Διαβάστε επίσης:
Ρόδος: Νεκρή 82χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή σε λαϊκή αγορά
Θεσσαλονίκη: Στο «μικροσκόπιο» η διαδρομή των δραστών – «Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης» εκτιμά η Δημογλίδου
Σοκ στον Υμηττό: Βρέθηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από εκκλησία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.