Χάος στον Κηφισό από φωτιά σε διαχωριστικό διάζωμα – Κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε -πιθανότατα από τσιγάρο- στο διαχωριστικό διάζωμα, απέναντι από την παλιά Renault, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εξαιτίας της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία.

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