Η «έκλειψη του αιώνα» έρχεται, για έξι λεπτά, στην Κοιλάδα των Βασιλέων – Πότε θα γίνει

Takeaways by to pontiki AI Στις 2 Αυγούστου 2027, μια ολική έκλειψη ηλίου θα σημειωθεί πάνω από περιοχές της Αφρικής, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Το Λούξορ της Αιγύπτου θα βρεθεί στο επίκεντρο του φαινομένου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια ολικότητας παγκοσμίως, η οποία θα φτάσει τα 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Η αναμενόμενη προσέλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών έχει ήδη προκαλέσει εξάντληση των διαθέσιμων καταλυμάτων στην περιοχή και σημαντική αύξηση των τιμών.

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν για τις προκλήσεις που θέτουν οι ακραίες θερμοκρασίες της περιοχής για τους παρατηρητές και τον φωτογραφικό εξοπλισμό.

Το φαινόμενο αναμένεται να ενισχύσει τη φήμη της Αφρικής ως κορυφαίου προορισμού για τον αστροτουρισμό, προσελκύοντας τόσο επιστήμονες όσο και απλούς τουρίστες.

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Συχνά χαρακτηριζόμενο ως το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου, το Λούξορ στη νότια Αίγυπτο βρίσκεται εδώ και χιλιετίες στη σκιά και ταυτόχρονα στο φως των μεγαλοπρεπών τάφων, ναών και μνημείων του. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, όμως, η «πόλη του ήλιου» θα βυθιστεί στο σκοτάδι μέσα στη μέρα, όπως αναφέρει το CNN σε δημοσίευμά του.

Στις 2 Αυγούστου 2027, μια ολική έκλειψη ηλίου θα σβήσει τον ήλιο πάνω από περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Η μεγαλύτερη διάρκεια της ολικής έκλειψης θα παρατηρηθεί κοντά στο Λούξορ και θα διαρκέσει 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, η μεγαλύτερη διάρκεια ολικής έκλειψης οπουδήποτε στον πλανήτη μέχρι το 2114, σύμφωνα με τη NASA.

Η επόμενη χρονιά θα φέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ολική έκλειψη του 21ου αιώνα, πίσω μόνο από εκείνη του Ιουλίου του 2009. Τότε, όμως, το σημείο μέγιστης ολικότητας βρισκόταν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες μίλια νοτιοανατολικά των ακτών της Ιαπωνίας.

Το 2027, αφού εισέλθει από τον Ατλαντικό Ωκεανό, η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη νότια Ισπανία, το Γιβραλτάρ και το βόρειο Μαρόκο, πριν κινηθεί μέσα από τμήματα της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Υεμένης και της Σομαλίας, καταλήγοντας στον Ινδικό Ωκεανό.

Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά από μεγάλες πόλεις θα βρεθούν μέσα στη ζώνη του σκοταδιού, η οποία θα φτάσει σε μέγιστο πλάτος περίπου 259 χιλιομέτρων, μεταξύ άλλων το Κάντιθ στην Ισπανία, η Ταγγέρη στο Μαρόκο, το Οράν στην Αλγερία, η Βεγγάζη στη Λιβύη και η Τζέντα στη Σαουδική Αραβία.

Missed the eclipse? 🌑 You’ll get another chance on 2 August 2027. One of the longest solar eclipses of the century will cross southern Andalusia, Ceuta and Melilla. Expect a high Sun, darkened skies, stars, planets and a spectacular corona. 🌞🌚✨



📸 @esa pic.twitter.com/4AsAU4iFsp August 18, 2026

Ωστόσο, καμία πόλη δεν μπορεί να προσφέρει ούτε τη διάρκεια της ολικότητας ούτε το σκηνικό του Λούξορ. Η πόλη, χτισμένη πάνω στην αρχαία Θήβα και χωρισμένη από τον Νείλο, βρίσκεται ανάμεσα στην Κοιλάδα των Βασιλέων και την Κοιλάδα των Βασιλισσών και θα αποτελέσει ένα εντυπωσιακό σκηνικό για την μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από ξηρά από το 1991.

On August 2, 2027, a total solar eclipse will bring up to about 6 minutes 23 seconds of totality near Luxor, Egypt (ancient Thebes)—the longest easily accessible land-based totality of the remainder of the 21st century, with the next longer one not until 2114.… pic.twitter.com/DZW6qttWuM August 18, 2026

Σε προνομιακή θέση για τη λεγόμενη «έκλειψη του αιώνα» θα βρίσκεται ο καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Roger Davies, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτό που μπορεί να είναι μερικά από τα πιο θεαματικά λεπτά μιας καριέρας αφιερωμένης στην παρατήρηση του διαστήματος.

Ancient Egypt’s former capital is about to become ground zero for the world’s eclipse chasers. On Aug. 2, 2027, the moon’s shadow will cross Luxor shortly after 1 p.m. local time, bringing 6 minutes 19 seconds of totality to the ancient city.

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«Έξι λεπτά και 23 δευτερόλεπτα είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα μάτια σας θα προσαρμοστούν στο σκοτάδι», δήλωσε ο Davies στο CNN.

«Αυτό που συνήθως βλέπετε είναι μερικούς πλανήτες και τα πιο φωτεινά αστέρια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε πολύ περισσότερα.»

Κυνηγώντας τον ήλιο

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η πιθανότητα καθαρού ουρανού στο Λούξορ. Παρότι η σκόνη που μεταφέρεται από τις ερήμους της Αραβίας και της Σαχάρας μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, η περιοχή έχει ελάχιστη νεφοκάλυψη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με τον Καναδό μετεωρολόγο Jay Anderson, δημιουργό της ιστοσελίδας Eclipsophile, η οποία παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ουράνιων φαινομένων.

Αυτό που σίγουρα θα αποτελέσει παράγοντα είναι η ζέστη. Παρότι η θερμοκρασία θα πέσει κατά τη διάρκεια της έκλειψης, έχει πολύ δρόμο να διανύσει από τις ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες του Λούξορ, όπου οι ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 41°C.

Η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει κοντά στην πόλη λίγο μετά τις 11:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ η μέγιστη ολικότητα θα σημειωθεί στις 1:05 μ.μ. Η παρατεταμένη έκθεση σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση και την ποιότητα του σύγχρονου φωτογραφικού εξοπλισμού, προειδοποιεί ο Anderson, για να μην αναφέρουμε τους κινδύνους για τους ανθρώπους που θα τον χειρίζονται.

Ως προσκεκλημένος επιστήμονας σε ένα από τα πολλά ταξιδιωτικά πακέτα που έχουν δημιουργηθεί για την έκλειψη της επόμενης χρονιάς, ο Davies έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση από την οποία θα παρακολουθήσει το φαινόμενο, πιθανότατα από το μπαλκόνι ή την ταράτσα ενός ξενοδοχείου με κλιματισμό. Ωστόσο, φοβάται ότι πολλοί άλλοι μπορεί να απογοητευτούν.

Ο λόγος; Ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή τη μοναδική έκλειψη να μην είναι τα σύννεφα ή η σκόνη, αλλά οι ίδιοι οι άλλοι παρατηρητές. Ενδεχομένως εκατομμύρια άνθρωποι να συγκεντρωθούν μέσα σε μια σχετικά στενή γεωγραφική ζώνη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη εξάντληση των διαθέσιμων δωματίων και σε τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση, προειδοποιεί ο αστροφυσικός.

Οι τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ισλανδία και την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 98% και 135% αντίστοιχα ενόψει της έκλειψης της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent. Σύμφωνα με το Booking.com, πάνω από το 90% των καταλυμάτων στο Λούξορ που μπορούσαν να κρατηθούν μέσω της πλατφόρμας για την έκλειψη της επόμενης χρονιάς είναι ήδη μη διαθέσιμα. Πολλά από τα εναπομείναντα κοστίζουν πάνω από 2.000 λίρες (2.695 δολάρια) για μία μόνο νύχτα.

Η εννιαήμερη οργανωμένη εκδρομή που θα υποστηρίξει ο Davies, με τιμή που ξεκινά από 4.950 λίρες (6.600 δολάρια), έχει ήδη εξαντληθεί. Εξαντλημένο είναι επίσης ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που διοργανώνει η Harvard Alumni Association, με κόστος 26.950 δολάρια ανά άτομο. Οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν από το Λονδίνο στο Λούξορ μέσω Γκίζας με ιδιωτικό τζετ και θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει»

Για την Αφρική γενικότερα, η έκλειψη αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη φήμη της ως ανερχόμενου προορισμού για αστροτουρισμό.

Καθώς η φωτορύπανση επιδεινώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, το ένα τρίτο της ανθρωπότητας – συμπεριλαμβανομένου του 80% των Βορειοαμερικανών – δεν μπορεί να δει τον Γαλαξία. Παράλληλα, περισσότερο από το 99% των πληθυσμών των ΗΠΑ και της Ευρώπης ζουν κάτω από ουρανούς που επηρεάζονται από τη φωτορύπανση, σύμφωνα με μελέτη του 2016.

Οι τρεις χώρες που επηρεάζονται λιγότερο από τη φωτορύπανση, το Τσαντ, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Μαδαγασκάρη, βρίσκονται όλες στην Αφρική, σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Η Ναμίμπια και η Νότια Αφρική έχουν επίσης τοποθετηθεί ως κορυφαίοι προορισμοί αστροτουρισμού, διαθέτοντας τοποθεσίες πιστοποιημένες από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό DarkSky, που δραστηριοποιείται κατά της φωτορύπανσης.

Στην περιοχή Καρού της Νότιας Αφρικής, ο νυχτερινός ουρανός είναι τόσο καθαρός, ώστε ορισμένα αστρικά συστήματα που βρίσκονται περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά είναι ορατά χωρίς τηλεσκόπιο.

«Μπορείς να δεις με γυμνό μάτι τον πλησιέστερο μεγάλο γαλαξία στον Γαλαξία μας, τον Γαλαξία της Ανδρομέδας», θυμάται ο Davies. «Είναι ένα από τα πιο σκοτεινά μέρη που έχω επισκεφθεί ποτέ, και έχω πάει σε πολλά αστεροσκοπεία.»

Η ήπειρος έχει επίσης μακρά και σημαντική ιστορία στις εκλείψεις. Το 1919, ο Βρετανός αστρονόμος Arthur Eddington ηγήθηκε μιας ομάδας στο δυτικοαφρικανικό νησί Πρίνσιπε για να φωτογραφίσει μια ολική έκλειψη ηλίου. Οι εικόνες που προέκυψαν συνέβαλαν τελικά στην επιβεβαίωση της θεωρίας της σχετικότητας του Albert Einstein, καταγράφοντας την κάμψη του φωτός των άστρων από τη βαρύτητα καθώς αυτό περνούσε κοντά από τον Ήλιο.

Το 1973, η Βόρεια Αφρική αποτέλεσε το σκηνικό μιας τολμηρής επιστημονικής προσπάθειας. Ερευνητές επιβιβάστηκαν στο Concorde 001 και «κυνήγησαν» τη σκιά της Σελήνης κατά μήκος του Τροπικού του Καρκίνου με ταχύτητα 1.350 μιλίων την ώρα. Η ταχύτητα του υπερηχητικού αεροσκάφους επέτρεψε στην ομάδα να επεκτείνει τη διάρκεια της ολικότητας από επτά σε 74 λεπτά, σημειώνοντας ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια παρατήρηση ολικής έκλειψης ηλίου στην ιστορία.

Πιο πρόσφατα, οι παρατηρητές του ουρανού στη νότια και κεντρική Αφρική είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό «δαχτυλίδι της φωτιάς» το 2016, όταν η περιφέρεια του Ήλιου έλαμπε γύρω από τη Σελήνη, ένα φαινόμενο γνωστό ως δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου.

Η Αίγυπτος προετοιμάζεται

Για τους αστρονόμους της Αιγύπτου, η μεγάλη έκλειψη της επόμενης χρονιάς δεν μπορεί να έρθει αρκετά γρήγορα.

Με έδρα το Κάιρο, το National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) είναι το παλαιότερο ερευνητικό ίδρυμα στη Βόρεια Αφρική και φιλοξενεί αυτό που θεωρείται το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον αραβικό κόσμο, στο Αστεροσκοπείο Κοταμία.

Παρότι το Κάιρο βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας εκείνη την ημέρα, με τη μερική έκλειψη να καλύπτει το 94% του Ήλιου, το τηλεσκόπιο των 50 τόνων θα στραφεί προς τον ουρανό στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου ερευνητικού προγράμματος, εξήγησε ο επικεφαλής του τμήματος αστρονομίας του NRIAG, Ashraf Shaker.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει, ως τουρίστες και ως επιστήμονες», δήλωσε ο Shaker στο CNN.

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