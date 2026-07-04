Δεν υπάρχει δίλημα «βουνό ή θάλασσα», αλλά ασφάλεια και όχι υπερπροστασία

Το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά και μαζί οι ξέγνοιαστες παιδικές στιγμές στη θάλασσα ή στο βουνό. Όπως όμως υπενθυμίζει το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» σε σχετική ανακοίνωση «τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι». Γι’ αυτό, αναφέρει ότι «πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, όσο το δυνατόν νωρίτερα, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς». Ασφάλεια όμως, δεν σημαίνει υπερπροστασία, τονιζει, καθώς «η υπερπροστασία μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Διακοπές στη θάλασσα

Όσον αφορά τη θάλασσα και τα μπάνια, τα παιδιά πρέπει από μικρή ηλικία να μάθουν να κολυμπούν σωστά. Παρά όλα αυτά δεν πρέπει να αφήνουμε τα μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα κι αν ξέρουν να κολυμπούν, ούτε να βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, όπως μπρατσάκια και κουλούρες, αναφέρει η ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι δεν πρέπει να κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο τους γεύμα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν κολυμπάει κανείς σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα. Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και όταν βρίσκονται σε σκάφη, φροντίζουμε να φοράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας. Σημαντικό είναι, συνεχίζει η ανακοίνωση, να μαθαίνουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές χωρίς να είναι πρώτα σίγουρα ότι τα νερά δεν είναι βαθιά και δεν υπάρχουν βράχια ή αχινοί.

Καθότι η έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες είναι επικίνδυνη, θα πρέπει να αποφεύγεται. Πάντα όμως, θα πρέπει να έχουν καπέλο, άσπρη μπλούζα και αντηλιακή προστασία. Η κατανάλωση υγρών κατά την διάρκεια παραμονής τους στην παραλία θα πρέπει να ενθαρρύνεται προκειμένου να αποφεύγεται η αφυδάτωση και ο κίνδυνος θερμοπληξίας. Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, θα πρέπει να γνωρίζουν τη σωστή χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, καθετή κλπ.) και πώς να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

Διακοπές στο βουνό

Όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως η αναρρίχηση, η ανάβαση, η ελεύθερη πτώση, εξηγεί το σωματείο στην ανακοίνωση «καλό είναι να γίνονται σε οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός». Σημαντικό είναι το σωστό ντύσιμο: στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και καπέλο, στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά παπούτσια, στο rafting εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος. Ακόμα, χρειάζεται «να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν ατυχήματα που προέρχονται από αυτά». Να μην περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα και να μη βάζουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητηριώδη έντομα. Τα ζώα γίνονται επικίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους και αυτό είναι κάτι που τα παιδιά πρέπει να το μάθουν, όπως και να σέβονται όλα τα ζώα. Για παράδειγμα, στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα και γαϊδουράκια που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Οι μεγάλοι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι «δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά στην περιοχή, όπως μανιτάρια και να μάθουμε στα παιδιά μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν», τονίζεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης νερού εξηγούμε την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και τα αποτρέπουμε από το να παίζουν κοντά τους, συνεχίζει η ανακοίνωση του σωματείου. «Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από σπίρτα, φωτιά και γκαζάκια. Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα, τους μαθαίνουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά», προσθέτει. «Προτιμήστε όταν τα παιδιά εξερευνούν το βουνό ή την εξοχή, να είναι μέλη μιας ομάδας. Έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει πάντα κάποιος που μπορεί να ενημερώσει έναν ενήλικα. Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να ενημερώνουν τους γονείς ή κηδεμόνες τους για τον προορισμό και την ώρα επιστροφής, πριν οποιαδήποτε εξόρμηση». Τα παιδιά όταν σκαρφαλώνουν να επιλέγουν δέντρα με γερά και ανθεκτικά κλαδιά που μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους. Αναφορικά με τις καλοκαιρινές καταιγίδες, «να μάθουμε στα παιδιά να μη στέκονται κάτω από δέντρα και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν όταν υπάρχουν κεραυνοί».

Γενικές οδηγίες

Με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης. Το σωματείο προτρέπει, «να μάθουμε στα παιδιά να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα». Ακόμα, δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάψυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί.

Κατά τις μετακινήσεις τα παιδιά πρέπει να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισμα, δεμένα με τη ζώνη ή στο ειδικό καρεκλάκι, ανάλογα με το ύψος και το βάρος τους.

Τέλος, εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, πρέπει η πισίνα να είναι σωστά περιφραγμένη.

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