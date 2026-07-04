Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης έκλεισαν την τηλεοπτική σεζόν – «Δεν έχω καταλάβει γιατί συγκινήθηκα!» (Video)

Με έντονα συναισθήματα ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου η φετινή διαδρομή της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;» στην ΕΡΤ. Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές, έχοντας στο πλευρό τους την ομάδα της εκπομπής, σε ένα φινάλε που είχε ευγνωμοσύνη, συγκίνηση αλλά και αρκετές χιουμοριστικές στιγμές.

Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη που έδειξε το κοινό στο εγχείρημα, αλλά και στη δουλειά όλων όσοι συνέβαλαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η εκπομπή, όπως φάνηκε από τα λόγια τους, αποτέλεσε για τους ίδιους μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία, με δημιουργικότητα, αλήθεια και προσωπική σύνδεση με τους ανθρώπους της ομάδας.

Η συγκίνηση της Ζωής Κρονάκη στο φινάλε

Η Ζωή Κρονάκη πήρε πρώτη τον λόγο, εμφανώς συγκινημένη από το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στο πλατό και από το βίντεο που προβλήθηκε για το τέλος της σεζόν.

«Εγώ δεν έχω καταλάβει πραγματικά γιατί συγκινήθηκα, ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω γιατί συγκινήθηκα. Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο βίντεο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα είσαστε όλοι εδώ, γιατί όλο αυτό είναι μια προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων και άλλων τόσων πίσω από τις κάμερες. Γιατί είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και είναι οι αφανείς ήρωες. Και μας βοήθησαν πάρα πολύ φέτος όλοι», ανέφερε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

«Δεν θα μπούμε σε διαδικασία ονομαστικά να ευχαριστήσουμε, γιατί μπορεί να ξεχάσουμε ανθρώπους και δεν θέλουμε επουδενί κάποιος να νιώσει ότι δεν αναγνωρίστηκε η προσπάθειά του. Το σίγουρο είναι ότι εγώ νιώθω μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ομάδας ανθρώπων που με στήριξαν πάρα πολύ και με έκαναν να πιστέψω για ακόμη μία φορά στο όνειρο.

Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τηλεθεατές που ήταν φέτος μαζί μας και το απέδειξαν περίτρανα και αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθεια. Μόνο αλήθεια είχαμε για εσάς φέτος να βγάλουμε από την ψυχή μας, από το μυαλό μας, από την καρδιά μας. Αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο Ιορδανίδη, τον συμπαρουσιαστή μου. Γιατί μαζί του κολύμπησα σε διαφορετικά νερά και έμαθα να κολυμπάω και με λαγοκέφαλους», έκλεισε με χιούμορ την αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή της η παρουσιάστρια της ΕΡΤ.

Το ευχαριστώ του Τάσου Ιορδανίδη και το ραντεβού για το φθινόπωρο

Στη συνέχεια, ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε με τη σειρά του για την ομάδα, τη Ζωή Κρονάκη και τους τηλεθεατές, δίνοντας στο φινάλε έναν πιο προσωπικό τόνο.

«Εγώ δεν έχω να πω πολλά, έχω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα και ότι τους αγαπάω όλους πάρα πολύ. Ζωή σ’ αγαπάω, σε λατρεύω, όπως και την οικογένειά σου, τον Τασάρα και όλους-όλους σας. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, γιατί θέλω να λέω πάντα αλήθειες, αλλά η αγάπη είναι μία κεντρομόλος δύναμη, η οποία πηγάζει από δω, από το υπογάστριο, προς εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τηλεθεατές, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, που με ανεχτήκατε και φέτος και έχω να πω ότι συνεχίζω να χορεύω, γιατί αυτή η εκπομπή για μένα είναι ένας συνεχόμενος χορός και ας είμαι άρρυθμος ώρες-ώρες. Αυτό».

«Καλό καλοκαίρι, ραντεβού το φθινόπωρο εδώ στην ΕΡΤ», ευχήθηκε το δίδυμο κλείνοντας παρέα με την ομάδα της εκπομπής στο πλατό.

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