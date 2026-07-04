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04.07.2026 08:08

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

04.07.2026 08:08
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδά των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ντου της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Σύμβουλος Εθνικής ταπείνωσης”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης’

ΕΣΤΙΑ: “Οι Ρώσοι εξευτέλησαν στο φως της ημέρας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Με “διπλά βιβλία” τρέφουν την ακρίβεια”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Εμπνεόμαστε- διδασκόμαστε συνεχίζουμε με το ΚΚΕ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή!”

ΤA NEA: “Drones αντί για πλοία”

ΚONTRA: “Κελαήδησε ο Ντόκος σε ρώσους χάκερς”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Μπαλαντέρ σε last minute κρατήσεις”

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ΣΑΒΒΑΤΟ 04.07.2026 08:50
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MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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