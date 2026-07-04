Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδά των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ντου της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Σύμβουλος Εθνικής ταπείνωσης”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης’
ΕΣΤΙΑ: “Οι Ρώσοι εξευτέλησαν στο φως της ημέρας τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Με “διπλά βιβλία” τρέφουν την ακρίβεια”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Εμπνεόμαστε- διδασκόμαστε συνεχίζουμε με το ΚΚΕ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή!”
ΤA NEA: “Drones αντί για πλοία”
ΚONTRA: “Κελαήδησε ο Ντόκος σε ρώσους χάκερς”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Μπαλαντέρ σε last minute κρατήσεις”
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