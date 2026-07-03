«Tea with Judi Dench»: Η εκπομπή της ηθοποιού επιστρέφει στη μικρή οθόνη με καλεσμένο τον θρυλικό Ian McKellen (photos/video)

Ένα σπάνιο τετ-α-τετ θα πραγματοποιηθεί μπροστά από τις κάμερες σε μια μοναδική παραγωγή για τη βρετανική τηλεόραση με οικοδέσποινα τη Τζούντι Ντεντς (Judi Dench).

Σε παραγωγή της Mindhouse, η εκπομπή «Tea with Judi Dench» επιστρέφει, με τη θρυλική ηθοποιό να προσκαλεί τον στενό της φίλο, Σερ Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), στο σπίτι της για τσάι και σε μια εκ βαθέων συζήτηση γύρω από τη ζωή τους, τόσο πάνω στη σκηνή όσο και εκτός αυτής.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ειδικού επεισοδίου, οι δυο τους συζητούν για τον Σαίξπηρ και το τρακ της σκηνής, καθώς και για τις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Τζέιμς Μποντ». Επιπλέον, ο Ίαν ΜακΚέλεν «μιλά για την αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού του που έκανε το 1988, τον καθοριστικό του ρόλο στον αγώνα κατά του αμφιλεγόμενου Άρθρου 28 (για την ομοφυλοφιλία) καθώς και για μία από τις μεγαλύτερες πικρίες του: το ότι δεν πρόλαβε να πει την αλήθεια για τον εαυτό του, στους γονείς του».

Στο πρώτο ειδικό επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε πέρυσι, προσκεκλημένος ήταν ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), σύμφωνα με την ιστοσελίδα whatsΟnStage.

«Είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω για το δεύτερο μέρος αλλά ακόμη πιο ευτυχισμένη που μοιράζομαι αυτή την εμπειρία με τον υπέροχο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν» δήλωσε η πολυβραβευμένη ηθοποιός.

«Η ανταπόκριση στην πρώτη εκπομπή ήταν βαθιά συγκινητική. Είναι μεγάλο προνόμιο να συνεχίζουμε αυτές τις συζητήσεις και να αποτυπώνουμε στιγμές μιας σπουδαίας φιλίας» πρόσθεσε.

Το «Tea with Judi Dench» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο είναι ένα πρότζεκτ για το Sky Arts, με εκτελεστική παραγωγό τη Νάνσι Στρανγκ (Nancy Strang). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λόρενς Τέρνμπουλ (Laurence Turnbull) ενώ στην παραγωγή είναι η Σούζι Μπέρνετ (Suzy Burnet).

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