Γιώργος Λιάγκας: «Φτάσαμε στο τέλος ενός πολύ ωραίου ταξιδιού – Συγχωρέστε μας για τα λάθη και τη συγκίνηση» (Video)

Αυλαία για τη φετινή σεζόν ρίχνει το Πρωινό σήμερα (3/7), με τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει λόγο -από το ξεκίνημα της εκπομπής- για μια μέρα ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς -όπως εξήγησε- τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται κανείς, γίνονται σε πολλές περιπτώσεις οικογένεια.

Ο παρουσιαστής μίλησε για καλές και κακές στιγμές, για ανθρώπους που ίσως συναντήσει στο μέλλον ίσως, όμως και όχι, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνηση που είναι λογικό να συνοδεύει κάθε «τελευταία μέρα μιας διαδρομής».

«Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Φτάσαμε στο τέλος ενός πολύ ωραίου ταξιδιού και πάντα η τελευταία μέρα είναι λίγο περίεργη, γιατί εντάξει, για εσάς είναι μια δουλειά, δεν είναι κάτι για εσάς, το καταλαβαίνω. Και καμία φορά που στην τηλεόραση συγκινούμαστε, λένε “τι κάνουν αυτοί τώρα, γιατί συγκινούνται; Γιατί για εμάς η τηλεόραση, όχι, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι τρόπος ζωής το να ζεις κάθε μέρα τρεις ώρες που βλέπετε εσείς και καμιά δυο ώρες πριν και καμιά τρεις, τέσσερις ώρες μετά με τους ίδιους ανθρώπους, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε γίνεσαι οικογένεια, γίνεσαι οικογένεια, με τα καλά της και τα κακά της, με τους τσακωμούς σου, με τις καλές στιγμές, με τις κακές στιγμές. Είναι όμως μια οικογένεια. Και πολλών ανθρώπων, γιατί εσείς βλέπετε στον αέρα οχτώ, εννιά ανθρώπους, στην οικογένεια όμως ανήκουνε 30-40 άνθρωποι και παραπάνω ίσως, που δουλεύουν για αυτή εδώ την εκπομπή. Άρα λοιπόν, το κλείσιμο μιας διαδρομής πάντα σημαίνει κάτι συγκινητικό για εμάς. Χανόμαστε, με κάποιους θα ξαναβρεθούμε και στη ζωή και τηλεοπτικά κάποια στιγμή, με κάποιους δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ τηλεοπτικά ή ποτέ και στη ζωή, αλλά σημαίνει μια καλή ή μια κακή ανάμνηση, απ’ τον καθέναν, ανάλογα με τη σχέση που είχες. Όπως και να ‘χει πάντως, είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη η τελευταία μέρα μιας διαδρομής και για αυτό συγχωρέστε μας και για τα λάθη και για τη συγκίνηση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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