search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 13:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2026 10:30

Ο Μαρινάκης «βγάζει» τα γυαλιά του Άδωνι… με αιχμή για τα προσωπικά δεδομένα

21.08.2026 10:30
marinakiw adonis new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Αδειάζει» κανονικά και με τον Νόμο, το υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα περίφημα τεχνολογικά γυαλιά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο vidcast Politics του News24/7, ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη χρήση τεχνολογικών γυαλιών από τον υπουργό Υγείας και απάντησε με νόημα: «Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις καταγραφές ισχύει απαρέγκλιτα για όλους».

Για να χρυσώσει, προφανώς, το χάπι στον – συνυποψήφιό του στον Βόρειο Τομέα – ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «η επικέντρωση σε τέτοια θέματα υποτιμά το ουσιαστικό έργο που συντελείται στον τομέα της υγείας».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε δηλώσει ότι θα φορά κανονικά τα γυαλιά, καθώς, «πέρα από την αισθητική τους», τα θεωρεί και μέσο προσωπικής προστασίας. Όπως ανέφερε, «σε περίπτωση που προκύψει περιστατικό το οποίο αφορά την ασφάλειά του, θα μπορεί να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων».

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην Μαντόνα

Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

Challenge Φειδία σε Χριστοδουλίδη για το… ρεύμα: «Τι κοινό έχεις με τον Έλον Μασκ;» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pinakida_kok_2108_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξέρεις τι σημαίνει αυτή η «άδεια» στρογγυλή πινακίδα; – Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός έκανε παράπονα για την διαιτησία στον αγώνα με την Χράντετς – «Αλλοίωση αποτελέσματος, απαιτούμε σεβασμό»

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ζωνιανά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

parking_2108_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να παρκάρεις μπροστά στο δικό σου γκαράζ ή προβλέπεται πρόστιμο;

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Μοιράζει «καθρεφτάκια» η κυβέρνηση που λεηλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

Abraham-Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ – 5.000 ναύτες στα όρια της εξάντλησης μετά από 272 ημέρες στη θάλασσα

komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 13:15
pinakida_kok_2108_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξέρεις τι σημαίνει αυτή η «άδεια» στρογγυλή πινακίδα; – Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός έκανε παράπονα για την διαιτησία στον αγώνα με την Χράντετς – «Αλλοίωση αποτελέσματος, απαιτούμε σεβασμό»

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ζωνιανά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

1 / 3