Ο Μαρινάκης «βγάζει» τα γυαλιά του Άδωνι… με αιχμή για τα προσωπικά δεδομένα

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«Αδειάζει» κανονικά και με τον Νόμο, το υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα περίφημα τεχνολογικά γυαλιά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο vidcast Politics του News24/7, ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη χρήση τεχνολογικών γυαλιών από τον υπουργό Υγείας και απάντησε με νόημα: «Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις καταγραφές ισχύει απαρέγκλιτα για όλους».

Για να χρυσώσει, προφανώς, το χάπι στον – συνυποψήφιό του στον Βόρειο Τομέα – ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «η επικέντρωση σε τέτοια θέματα υποτιμά το ουσιαστικό έργο που συντελείται στον τομέα της υγείας».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε δηλώσει ότι θα φορά κανονικά τα γυαλιά, καθώς, «πέρα από την αισθητική τους», τα θεωρεί και μέσο προσωπικής προστασίας. Όπως ανέφερε, «σε περίπτωση που προκύψει περιστατικό το οποίο αφορά την ασφάλειά του, θα μπορεί να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων».

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