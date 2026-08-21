Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην Μαντόνα

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Με αφορμή το βίντεο που ανάρτησε η Μαντόνα από τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε «χρόνια πολλά», ενώ την κάλεσε να να απολαύσει ξανά τις ομορφιές της χώρας μας.
Ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά των γενεθλίων της Μαντόνα και έγραψε «Χρόνια πολλά Μαντόνα! Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Να έρθεις ξανά του χρόνου!»
Σημειώνεται πως η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα πριν από μερικές ημέρες και δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από τους εορτασμούς σε σκάφος, αλλά και σε μεζεδοπωλείο του νησιού.
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