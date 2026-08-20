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20.08.2026 09:24

Ο ΣΥΡΙΖΑ «προσκαλεί» παλιούς βουλευτές του να επιστρέψουν – Τα 4 ονόματα που συζητά

20.08.2026 09:24
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Δεν «καθαρίζει» απλά το εσωκομματικό πεδίο, η Ρένα Δούρου. Ήτοι το θέμα δεν ήταν μόνο να διαγράψει την Νίνα Κασιμάτη που είναι εδώ και καιρό… «αλλού».

Ο στόχος είναι να επιστρέψουν βουλευτές που για διάφορους λόγους είχαν φύγει από το κόμμα την τελευταία διετία.

Αυτό που κυκλοφορεί είναι πως η Κουμουνδούρου θέλει να συζητήσει – ή και βολιδοσκοπεί ήδη μάλλον – τουλάχιστον 4 βουλευτές: Αλέξανδρο Αυλωνίτη, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου και Μυρτώ Κοροβέση.

Το πρόβλημα είναι ότι και οι 4 έφυγαν λόγω της σύγκρουσης («Γκάζι») για τον Στέφανο Κασσελάκη και άρα ένα ψυχικό χάσμα και ένα «δημοκρατικό» θέμα το έχουν.

Βέβαια κάποιοι που πρωτοστάτησαν στην καθαίρεση του Κασσελάκη έχουν φύγει από το κόμμα (Γεροβασίλη, Φάμελλος κ.α) και αυτό διευκολύνει. Η Δούρου, για παράδειγμα ήταν μάλλον πιο κοντά στον Κασσελάκη τότε, ασχέτως που έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Θα έχει ενδιαφέρον η προσπάθεια.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:22
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