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19.08.2026 19:02

Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης, επί χρόνια στέλεχος της ΝΔ – Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά

19.08.2026 19:02
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Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 71 ετών, ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λουλουδάκης, στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.

Ο εκλιπών υπήρξε μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της το 1974, υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης, αλλά παραιτήθηκε το 2024, διαφωνώντας με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός σε δήλωσή του δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του Γιώργου Λουλουδάκη: «Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ..».

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