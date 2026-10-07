Capital Maritime Finance: Πράσινο φως για IPO 250 εκατ. ευρώ και είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. (CMF) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, προχωρά σε δημόσια προσφορά με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο Euronext Athens.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος των 250 εκατ. ευρώ, θα εκδοθούν 31.887.755 νέες μετοχές, ενώ το ενημερωτικό δελτίο προβλέπει δυνατότητα δημόσιας προσφοράς έως 42 εκατ. νέων μετοχών.

Σημαντικό μέρος της έκδοσης έχει ήδη εξασφαλιστεί, καθώς οι cornerstone επενδυτές έχουν δεσμευθεί να τοποθετήσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Στην ανώτατη τιμή διάθεσης, η επένδυση αντιστοιχεί σε περίπου 8,93 εκατ. μετοχές.

Τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση και τις απαιτήσεις για επαρκή διασπορά.

Βασικός άξονας του επενδυτικού σχεδίου της CMF είναι η ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα νέου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Σε πλήρη παράδοση ο στόλος θα αριθμεί 36 πλοία, από τα οποία 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση. Η μεσοσταθμική ηλικία του, μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μόλις στα 0,5 έτη.

Παράλληλα, το σύνολο της διαθέσιμης δυναμικότητας είναι ήδη καλυμμένο με μακροχρόνιες ναυλώσεις έως το 2034. Το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο εσόδων φτάνει τα 3,9 δισ. δολάρια, ενώ η μέση εναπομείνασα διάρκεια των συμβάσεων ανέρχεται σε 9,4 χρόνια.

Επενδύσεις 1,8 δισ. δολαρίων

Το εναπομένον πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών έως το 2028 φτάνει τα 1,8 δισ. δολάρια. Από αυτά, περίπου 1,6 δισ. δολάρια καλύπτονται ήδη από τραπεζικό δανεισμό.

Το υπόλοιπο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας και τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τη δημόσια προσφορά.

Στον σχεδιασμό της CMF περιλαμβάνεται επίσης η έναρξη τριμηνιαίων διανομών μερίσματος από το πρώτο τρίμηνο του 2027, με βάση τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και τις ταμειακές ροές από τις πολυετείς ναυλώσεις.

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα το Χρηματιστήριο Αθηνών με έναν κλάδο στον οποίο η ελληνική επιχειρηματική παρουσία παραμένει από τις ισχυρότερες διεθνώς.

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