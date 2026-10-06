Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Χωρίς επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και παραγωγικότητα, η οικονομία θα μείνει πίσω

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Σαφή μηνύματα προς την κυβέρνηση για τις αδυναμίες που εξακολουθούν να κρατούν πίσω την ελληνική παραγωγή έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, βάζοντας στο τραπέζι από το χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας και το επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έως το ενεργειακό κόστος, την υστέρηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ελλείψεις εργαζομένων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναγνώρισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, όμως το βασικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν ότι αυτό δεν αρκεί. Η επόμενη φάση, όπως την περιέγραψε, απαιτεί αλλαγή ταχύτητας και κυρίως πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Και τα στοιχεία που παρέθεσε ήταν μάλλον αποκαλυπτικά. Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ακόμη και στη βιομηχανία περιορίζεται στο 68%. Την ίδια στιγμή, το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο είναι μόλις 94.000 ευρώ, έναντι 217.000 ευρώ στην Ευρώπη.

Με άλλα λόγια, το παραγωγικό κενό παραμένει μεγάλο και δύσκολα κλείνει μόνο με αύξηση της απασχόλησης.

Το «μετά» του Ταμείου Ανάκαμψης

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά στην επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Θεοδωρόπουλος χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη» την αύξηση του ρυθμού των επενδύσεων και μετά τη λήξη του Ταμείου, βάζοντας ουσιαστικά το ερώτημα πώς θα συνεχίσει η οικονομία να χρηματοδοτεί την επενδυτική της άνοδο όταν περιοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι.

Το μήνυμα είναι σαφές: η χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς σε έκτακτα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Γι’ αυτό και ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε νέο πλαίσιο κινήτρων για στρατηγικές επενδύσεις, φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων, ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις και αλλαγή φιλοσοφίας στους αναπτυξιακούς νόμους.

Ειδικά στο τελευταίο σημείο, η κριτική έχει ενδιαφέρον: ο ΣΕΒ προτείνει να υποχωρήσει το κριτήριο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα η αύξηση της παραγωγικότητας.

Ενέργεια: Το κόστος εξακολουθεί να «καίει» τη βιομηχανία

Δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι η ενέργεια. Ο Θεοδωρόπουλος χαρακτήρισε το ενεργειακό κόστος καταλυτικό για το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας και ουσιαστικά επανέφερε ένα πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων: η παραγωγή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα όσο η Ευρώπη παραμένει ακριβότερη ενεργειακά.

Η αναφορά του στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς METSAF και CISAF είχε θετικό τόνο, αλλά ταυτόχρονα έκρυβε και σαφή υπενθύμιση: το πρόβλημα υπήρχε, πιεζόταν εδώ και καιρό και χρειάστηκε συνεχής διάλογος μέχρι να υπάρξει αντίδραση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι ανακοινώσεις δείχνουν ότι «ο διάλογος με την παραγωγική οικονομία μπορεί να οδηγεί σε αποφάσεις που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα».

Η Ελλάδα πίσω και στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση που καταγράφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μόλις 7,7% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σήμερα εφαρμογές AI, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 17%.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει γρήγορη υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, η Ελλάδα κινδυνεύει να φορτωθεί ένα ακόμη παραγωγικό μειονέκτημα.

Γι’ αυτό πρότεινε να επεκταθούν στις επενδύσεις AI οι υπερεκπτώσεις που ήδη ισχύουν για Έρευνα και Ανάπτυξη.

«Αγκάθι» και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων

Στο στόχαστρο μπήκε και το καθεστώς του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Ο Θεοδωρόπουλος πρότεινε τη δημιουργία τρίτης κατηγορίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στο παρελθόν αντιμετώπισαν προβλήματα αλλά έχουν πλέον ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ταχύτερη διαγραφή όσων έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους.

Η πρόταση δείχνει ότι για σημαντικό μέρος της αγοράς το πρόβλημα πρόσβασης σε χρηματοδότηση δεν θεωρείται λυμένο, ακόμη και όταν οι παλιές εκκρεμότητες έχουν κλείσει.

Χωρίς εργαζόμενους δεν γίνεται παραγωγή

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ άφησε για το τέλος το θέμα που χαρακτήρισε σημαντικότερο: το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι επιχειρήσεις, όπως είπε, αντιμετωπίζουν ελλείψεις τόσο σε εξειδικευμένους τεχνίτες όσο και σε ανειδίκευτο προσωπικό. Ζήτησε περισσότερες σχολές με χαρακτηριστικά αντίστοιχα της Σιβιτανιδείου, ουσιαστικότερη σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς και ταχύτερες διαδικασίες για την πρόσκληση εργαζομένων.

Το τελικό μήνυμα του Θεοδωρόπουλου ήταν ότι η επόμενη δεκαετία δεν μπορεί να είναι απλώς περίοδος διαχείρισης.

Για τον ΣΕΒ, η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες και μεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις, ισχυρότερη βιομηχανία και περισσότερες εξαγωγές. Και πίσω από τις προτάσεις υπήρχε ένα σαφές καμπανάκι προς την κυβέρνηση: χωρίς περισσότερες επενδύσεις, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, η απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη δύσκολα θα κλείσει.

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