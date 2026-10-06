Ποιοι πληρώνουν περισσότερα το 2027: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων

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Το 2027 ο φορολογικός χάρτης αλλάζει αισθητά. Το κράτος αναμένεται να εισπράξει περισσότερους φόρους συνολικά, αλλά αυτή τη φορά η μεγάλη ώθηση δεν θα έρθει από τον ΦΠΑ και την κατανάλωση, όπως συμβαίνει το 2026. Θα έρθει κυρίως από τα εισοδήματα και, ακόμη περισσότερο, από τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 77,878 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,149 δισ. ευρώ ή 2,8% σε σχέση με το 2026.

Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού θα μειωθούν στα 78,685 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,188 δισ. ευρώ. Η πτώση δεν συνδέεται με τους φόρους, αλλά με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφαιρεί έσοδα 6,281 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις βάζουν πάνω από 1,3 δισ. ευρώ επιπλέον

Η πιο εντυπωσιακή μεταβολή αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να αποφέρει 9,844 δισ. ευρώ, από 8,542 δισ. ευρώ το 2026. Πρόκειται για αύξηση 1,302 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Η πρόβλεψη βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα εταιρικά κέρδη θα είναι υψηλότερα το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027.

Με απλά λόγια, σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ της συνολικής αύξησης των φορολογικών εσόδων θα προέλθουν μόνο από τις επιχειρήσεις.

Άλλα 620 εκατ. ευρώ από μισθούς και συντάξεις

Το δεύτερο μεγάλο «κανάλι» είναι τα φυσικά πρόσωπα. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν στα 16,995 δισ. ευρώ, από 16,375 δισ. ευρώ φέτος.

Η διαφορά των 620 εκατ. ευρώ αποδίδεται στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Έτσι, μόνο επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα φέρουν στα κρατικά ταμεία σχεδόν 1,922 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2026.

Ο ΦΠΑ χάνει τη δυναμική του

Η εικόνα στον ΦΠΑ είναι εντελώς διαφορετική. Τα έσοδα προβλέπεται να μειωθούν στα 30,581 δισ. ευρώ, από 30,777 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 196 εκατ. ευρώ.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη λήξη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφαιρεί περίπου 911 εκατ. ευρώ εσόδων ΦΠΑ.

Παράλληλα, το 2026 περιλαμβάνει και έκτακτο έσοδο 306 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, το οποίο δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Παρόλα αυτά, οι συνολικοί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν ελαφρά στα 42,431 δισ. ευρώ.

Οι ΕΦΚ ξαναπαίρνουν μπρος

Τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 7,312 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 136 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη φετινή υστέρηση, που συνδέθηκε με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων λόγω των υψηλών τιμών.

Λιγότερος ΕΝΦΙΑ και τέλος επιτηδεύματος

Μικρότερη θα είναι η φορολογική επιβάρυνση από ακίνητα και ορισμένους φόρους παραγωγής.

Τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ και τους λοιπούς τακτικούς φόρους ακινήτων προβλέπεται να μειωθούν κατά 48 εκατ. ευρώ, στα 2,365 δισ. ευρώ.

Η μείωση συνδέεται με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, αλλά και με την επέκταση του μέτρου σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

Παράλληλα, τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής αναμένεται να μειωθούν κατά 147 εκατ. ευρώ, στα 614 εκατ. ευρώ, καθώς προχωρά η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα.

Τα μικρά δέματα αποκτούν φορολογικό βάρος

Μία νέα πηγή εσόδων εμφανίζεται στις εισαγωγές. Οι φόροι και οι δασμοί προβλέπεται να αυξηθούν στα 533 εκατ. ευρώ, κατά 72 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2026.

Η αύξηση συνδέεται με την πλήρη εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού καθεστώτος για δέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, με κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς και επιβολή τέλους 3 ευρώ ανά είδος.

Το μήνυμα του προϋπολογισμού για το 2027 είναι λοιπόν ξεκάθαρο: η κατανάλωση παύει να είναι ο μεγάλος «κουβαλητής» των πρόσθετων εσόδων. Τη σκυτάλη παίρνουν τα εισοδήματα και κυρίως τα κέρδη των επιχειρήσεων, που καλούνται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της νέας φορολογικής αύξησης.

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