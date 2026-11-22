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Σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών ανακατατάξεων εισέρχεται ο όμιλος Quest, ο οποίος προετοιμάζει την εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα επαναφέρει υπό τον πλήρη έλεγχό του την ACS. Οι δύο κινήσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη της αξίας των θυγατρικών, την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Το σημαντικότερο ορόσημο τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027, όταν προγραμματίζεται η αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της Uni Systems. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση ποσοστού μεταξύ 25% και 30% των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, με την Quest να διατηρεί τον έλεγχο.

Η κίνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ξεχωριστή αποτίμηση για μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του ομίλου, η οποία έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην ελληνική και τη διεθνή αγορά τεχνολογικών υπηρεσιών.

Η Uni Systems δραστηριοποιείται σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικών υποδομών, με σημαντικό μέρος των εργασιών της να προέρχεται από το εξωτερικό. Η αυτόνομη εισαγωγή θα μπορούσε να διευρύνει την επενδυτική της βάση και να ενισχύσει τη διαφάνεια ως προς την αποτίμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η Quest προχωρά στην επαναγορά του 20% της ACS από τη γερμανική GLS, έναντι περίπου 37 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή ακολουθεί την απόφαση της γερμανικής εταιρείας να μην προχωρήσει στην απόκτηση του υπολοίπου 80%, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία.

Η επιστροφή της ACS στον πλήρη έλεγχο του ομίλου δημιουργεί νέα δεδομένα στον κλάδο των ταχυμεταφορών. Η Quest αποκτά εκ νέου το σύνολο της συμμετοχής σε μια δραστηριότητα με σημαντικό δίκτυο και παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτές τις επιλογές για μελλοντική στρατηγική συνεργασία.

Στο τραπέζι παραμένει ακόμη και το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής της ACS στο Χρηματιστήριο, χωρίς ωστόσο να αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη. Στο εννεάμηνο του 2026, οι ενοποιημένες πωλήσεις της Quest διαμορφώθηκαν στα 1,13 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,7%, ενώ το EBITDA ανήλθε στα 78 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 42,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,7%.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος εξετάζει την αποχώρηση από τις εμπορικές δραστηριότητες στη Ρουμανία, επιδιώκοντας να περιορίσει την έκθεση σε δραστηριότητες που δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται καθοριστική για την Quest. Η επιτυχία της εισαγωγής της Uni Systems, η ενίσχυση της ACS και η αποτελεσματική αξιοποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

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