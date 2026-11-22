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Στην αναζήτηση χρηματοδότησης και μακροχρόνιων εμπορικών συμφωνιών επικεντρώνεται ο σχεδιασμός για το δεύτερο πλωτό τερματικό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για μια επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το νέο έργο, με την ονομασία «Θράκη FSRU», βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, με τη Gastrade να επιδιώκει την ολοκλήρωση των κρίσιμων διαδικασιών ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης έως τα μέσα του 2027.

Με βάση τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό, η κατασκευή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται στις αρχές του 2029. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και κυρίως από την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Το συνολικό κόστος εκτιμάται μεταξύ 550 και 600 εκατ. ευρώ, υψηλότερο από εκείνο της πρώτης υποδομής στην Αλεξανδρούπολη. Η αύξηση αντανακλά, μεταξύ άλλων, το μεγαλύτερο κόστος εξοπλισμού και τη διεθνή ζήτηση για πλωτές μονάδες επαναεριοποίησης.

Κομβικής σημασίας είναι η απουσία αντίστοιχης ευρωπαϊκής επιδότησης με εκείνη που είχε εξασφαλιστεί για το πρώτο έργο. Αυτό σημαίνει ότι η νέα επένδυση θα χρειαστεί να στηριχθεί σε ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και ενδεχομένως πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ελληνικές και ξένες τράπεζες, καθώς και με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υποδομή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων δέσμευσης δυναμικότητας, διάρκειας 10 έως 15 ετών. Οι συμφωνίες αυτές θα προσφέρουν προβλεψιμότητα εσόδων και θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της επένδυσης από τους χρηματοδότες.

Παράλληλα, εξετάζονται οι τεχνικές επιλογές για την υλοποίηση του έργου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μετατροπή υφιστάμενου πλοίου μεταφοράς LNG σε πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης, ώστε να περιοριστούν οι χρόνοι παράδοσης.

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός συνδέεται με τις ευρύτερες αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και η ανάπτυξη νέων διαδρομών μεταφοράς δημιουργούν προοπτικές για πρόσθετες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Ωστόσο, η αυξανόμενη προσφορά LNG διεθνώς και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών τερματικών καθιστούν αναγκαία την εξασφάλιση επαρκούς εμπορικού ενδιαφέροντος.

Η τελική επενδυτική απόφαση θα αποτελέσει το καθοριστικό βήμα. Μέχρι τότε, το στοίχημα για τη Gastrade είναι να μετατρέψει το στρατηγικό ενδιαφέρον για τη θέση της Αλεξανδρούπολης σε δεσμευτικές συμφωνίες που θα στηρίξουν οικονομικά το νέο έργο.

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