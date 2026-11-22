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Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περί τις 03:54 στην Πάτρα και σε γειτονικές περιοχές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ρίου.
Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων βόρεια από την Πάτρα.
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