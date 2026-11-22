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Ο χειμώνας είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τα μικρά ακριτικά νησιά. Η τουριστική κίνηση υποχωρεί, τα καταστήματα περιορίζουν τη λειτουργία τους, τα δρομολόγια λιγοστεύουν και η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική. Η Χάλκη δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι περίπου 400 μόνιμοι κάτοικοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που για τους επισκέπτες είναι σχεδόν αόρατη: η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες δεν είναι πάντα αυτονόητη, οι μετακινήσεις εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και μια έκτακτη ανάγκη μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική περιπέτεια.

Στα ακριτικά νησιά, ο χειμώνας δεν είναι απλώς μια εποχή με λιγότερους επισκέπτες. Είναι μια δοκιμασία για τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιούνται εκεί όλο τον χρόνο.

Ένας επαγγελματίας δεν έχει απέναντί του μια αγορά με απεριόριστες δυνατότητες ούτε μπορεί να βασιστεί σε μια σταθερή εμπορική κίνηση. Τα έξοδα, ωστόσο, παραμένουν. Το ίδιο και οι υποχρεώσεις. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο όταν πρόκειται για υπηρεσίες που δεν αποτελούν απλώς μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά καλύπτουν βασικές ανάγκες των κατοίκων.

Η ευθύνη να είσαι ο μοναδικός

Ο Παναγιώτης Πατέλης βρίσκεται στο νησί από το 2022. Άφησε την Αθήνα και επέλεξε να αναλάβει μια κενή θέση φαρμακείου, δημιουργώντας ουσιαστικά μια υπηρεσία που μέχρι τότε έλειπε από την καθημερινότητα των κατοίκων. Η παρουσία του άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες με παιδιά και όσους χρειάζονται σταθερή φαρμακευτική αγωγή.

Μέχρι να ανοίξει το φαρμακείο, η προμήθεια φαρμάκων εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη Ρόδο και από τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ένα απαγορευτικό απόπλου μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ η εξασφάλιση ενός απαραίτητου σκευάσματος απαιτούσε συχνά υπομονή και συνεννόηση.

Σήμερα ο Π. Πατέλης καλείται να διαχειριστεί μια ευθύνη που ξεπερνά κατά πολύ εκείνη ενός συνηθισμένου φαρμακοποιού. Είναι ο μοναδικός επαγγελματίας του κλάδου στο νησί. Δεν υπάρχει δεύτερο φαρμακείο για να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη, να εξυπηρετήσει έναν ασθενή όταν ο ίδιος απουσιάζει ή να διαθέσει ένα σκεύασμα που ενδεχομένως έχει εξαντληθεί.

Αυτό σημαίνει ότι η καθημερινότητά του απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες των κατοίκων, να φροντίζει για την επάρκεια των αποθεμάτων, να αναζητά φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη και να οργανώνει εγκαίρως τις παραγγελίες του, υπολογίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να διακοπεί προσωρινά η ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Και όλα αυτά σε μια αγορά που αλλάζει δραματικά από εποχή σε εποχή. Το καλοκαίρι η τουριστική κίνηση προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα. Τον χειμώνα, όμως, η εικόνα αντιστρέφεται.

Τα έξοδα δεν σταματούν

Το φαρμακείο έχει πάγια έξοδα, προμηθευτές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ενώ ο ίδιος ο φαρμακοποιός πρέπει να καλύπτει και το κόστος διαμονής του. Σε ένα νησί όπου η τουριστική ανάπτυξη επηρεάζει πλέον και τη διαθεσιμότητα των κατοικιών, ακόμη και η εύρεση μιας προσιτής στέγης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα.

Ο Πατέλης έχει επισημάνει και στο παρελθόν ότι η λειτουργία ενός φαρμακείου σε ακριτική περιοχή απαιτεί διαφορετικές συνθήκες και μεγαλύτερη οικονομική αντοχή. Δεν είναι μόνο το περιορισμένο πελατολόγιο. Είναι και οι αυξημένες ανάγκες, η δυσκολία στην εξεύρεση προσωπικού, η διαχείριση των ελλείψεων και η αδυναμία να λειτουργήσει κανείς με τις ίδιες ευκολίες που έχει ένας συνάδελφός του σε μια μεγάλη πόλη.

Μάλιστα, έχει αναδείξει την ανάγκη για συγκεκριμένα κίνητρα από την πολιτεία, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες σε απομακρυσμένες περιοχές. Διότι, όσο σημαντική κι αν είναι η προσωπική διάθεση προσφοράς, δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για να παραμείνει μια βασική υπηρεσία ανοιχτή.

Η Χάλκη δεν είναι, άλλωστε, η μοναδική περιοχή που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Αντίστοιχες συνθήκες συναντά κανείς σε μικρά νησιά, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

«Δεν πρόκειται να φύγω»

Παρά τις δυσκολίες, ο Παναγιώτης Πατέλης δεν δείχνει να σκέφτεται την αποχώρηση. Στην επικοινωνία του με το «Ποντίκι» είναι σαφής επιλέγοντας να μην παρουσιάσει τη δική του περίπτωση ως κάτι μοναδικό ή ως μια προσωπική θυσία που πρέπει να αναγνωριστεί.

«Σίγουρα είναι δύσκολα, αλλά δεν πρόκειται να φύγω. Το έχω ξαναπεί εξάλλου, δεν είμαι ο μοναδικός που έχει φαρμακείο σε ακριτικό νησί» τονίζει χαρακτηριστικά. Η φράση του έχει ιδιαίτερη σημασία. Από τη μία πλευρά αναγνωρίζει χωρίς ωραιοποιήσεις ότι η καθημερινότητα στη Χάλκη έχει δυσκολίες και απαιτεί αντοχές. Από την άλλη, υπενθυμίζει ότι υπάρχουν και άλλοι φαρμακοποιοί που βρίσκονται σε αντίστοιχες συνθήκες, κρατώντας ζωντανές υπηρεσίες σε περιοχές όπου η πρόσβαση δεν είναι δεδομένη.

Δεν ζητά να αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση. Αντιθέτως, η δική του στάση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα: την ανάγκη να στηριχθούν όλοι εκείνοι που επιλέγουν να εργαστούν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, προσφέροντας υπηρεσίες απαραίτητες για την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών. Σε ένα μικρό νησί, ο φαρμακοποιός γνωρίζει τους ανθρώπους, τις ανάγκες και τις δυσκολίες τους. Συχνά γίνεται το πρώτο πρόσωπο στο οποίο θα απευθυνθεί κάποιος όταν προκύψει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτή ακριβώς είναι και η αξία της παρουσίας του.

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