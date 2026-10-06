Θεοδωρικάκος: Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν συνεχιστεί η κρίση – Τι είπε για τιμές και σούπερ μάρκετ

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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον η διεθνής κρίση και οι πιέσεις στις τιμές συνεχιστούν μέσα στον χειμώνα.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι, εάν η σημερινή κατάσταση παραταθεί, είναι πιθανό να απαιτηθούν νέα μέτρα στήριξης.
Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση καλείται να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την τήρηση των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και στη δυνατότητα αξιοποίησης τυχόν δημοσιονομικού χώρου για νέες παρεμβάσεις.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους, όπως είχε συμφωνηθεί εξαρχής, με διάρκεια τεσσάρων μηνών.
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων παραμένει εθελοντική, ενώ όσες δεν επιθυμούν να συνεχίσουν μπορούν να αποσύρουν προϊόντα από την πρωτοβουλία.
Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο:
Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το ποσό αυτό δεν αλλάζει συνολικά την εικόνα της ακρίβειας, ωστόσο εκτίμησε ότι αποτελεί ουσιαστική βοήθεια για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση.
Ο υπουργός επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο -0,2%.
Όπως διευκρίνισε, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, καθώς στην αγορά καταγράφονται τόσο αυξήσεις όσο και μειώσεις.
Υπενθύμισε επίσης ότι αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο, μετά τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές τους κατά τους θερινούς μήνες.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, επισημαίνοντας ότι η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων μεταφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς.
Όπως είπε, οι εξελίξεις δημιουργούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε παρέμβαση χωρίς προηγούμενο για ελληνική κυβέρνηση.
Η απόσυρσή του, όπως εξήγησε, συνδέθηκε με τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού.
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε επίσης έμφαση στον ρόλο των καταναλωτικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών, αλλά και για όσες δεν το κάνουν.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι καταναλωτικές ενώσεις πρέπει να συνεργάζονται με την Ανεξάρτητη Αρχή και να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην αγορά.
Για τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα ενοίκια, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά αποτελούν κεντρικά ζητήματα της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής.
Όπως ανέφερε, το υπουργείο δίνει ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών και της οικονομίας.
Συνέδεσε, τέλος, την αντιμετώπιση του κόστους ζωής με την αύξηση των εισοδημάτων, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα σχετίζεται πρωτίστως με την επίτευξη καλύτερων μισθών.
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