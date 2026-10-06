Θεοδωρικάκος: Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν συνεχιστεί η κρίση – Τι είπε για τιμές και σούπερ μάρκετ

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα συνεχιστεί κανονικά έως το τέλος του έτους, με τη συμμετοχή 1.740 κωδικών προϊόντων και μεσοσταθμική μείωση τιμών που προσεγγίζει το 9,5% για τα νοικοκυριά.

Ο υπουργός επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat για αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προστασίας της κοινωνικής συνοχής.

Τέλος, ο κ.

Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και η αύξηση των τιμών στα καύσιμα ασκούν ισχυρές πιέσεις, ενώ τόνισε πως η αντιμετώπιση του κόστους ζωής συνδέεται άμεσα με την αύξηση των εισοδημάτων.

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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον η διεθνής κρίση και οι πιέσεις στις τιμές συνεχιστούν μέσα στον χειμώνα.

«Μπορεί να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι, εάν η σημερινή κατάσταση παραταθεί, είναι πιθανό να απαιτηθούν νέα μέτρα στήριξης.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση καλείται να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την τήρηση των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και στη δυνατότητα αξιοποίησης τυχόν δημοσιονομικού χώρου για νέες παρεμβάσεις.

Μέχρι το τέλος του έτους η Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους, όπως είχε συμφωνηθεί εξαρχής, με διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων παραμένει εθελοντική, ενώ όσες δεν επιθυμούν να συνεχίσουν μπορούν να αποσύρουν προϊόντα από την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο:

στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.740 κωδικοί προϊόντων,

η μεσοσταθμική μείωση τιμής φτάνει περίπου το 9,5%,

για ένα νοικοκυριό που δαπανά 500 έως 600 ευρώ τον μήνα στο σούπερ μάρκετ, το όφελος εκτιμάται περίπου στα 40 ευρώ μηνιαίως.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το ποσό αυτό δεν αλλάζει συνολικά την εικόνα της ακρίβειας, ωστόσο εκτίμησε ότι αποτελεί ουσιαστική βοήθεια για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση.

Αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Σεπτέμβριο

Ο υπουργός επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο -0,2%.

Όπως διευκρίνισε, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, καθώς στην αγορά καταγράφονται τόσο αυξήσεις όσο και μειώσεις.

Υπενθύμισε επίσης ότι αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο, μετά τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές τους κατά τους θερινούς μήνες.

Πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, επισημαίνοντας ότι η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων μεταφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς.

Όπως είπε, οι εξελίξεις δημιουργούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα.

Τι είπε για το πλαφόν στο κέρδος

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε παρέμβαση χωρίς προηγούμενο για ελληνική κυβέρνηση.

Η απόσυρσή του, όπως εξήγησε, συνδέθηκε με τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού.

«Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε επίσης έμφαση στον ρόλο των καταναλωτικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών, αλλά και για όσες δεν το κάνουν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι καταναλωτικές ενώσεις πρέπει να συνεργάζονται με την Ανεξάρτητη Αρχή και να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην αγορά.

Ενέργεια, ενοίκια και καλύτεροι μισθοί

Για τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα ενοίκια, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά αποτελούν κεντρικά ζητήματα της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο δίνει ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών και της οικονομίας.

Συνέδεσε, τέλος, την αντιμετώπιση του κόστους ζωής με την αύξηση των εισοδημάτων, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα σχετίζεται πρωτίστως με την επίτευξη καλύτερων μισθών.

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