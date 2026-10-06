Καύσιμα: Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent – Στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη, πού θα κινηθούν οι τιμές

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Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά καυσίμων.

Το βλέμμα στρέφεται στην πορεία του πετρελαίου Brent, καθώς οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Το Brent, από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο, ανέβηκε στα 103 δολάρια τον Μάρτιο και έφτασε τα 120 δολάρια τον Απρίλιο, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και στα 83 δολάρια τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ τον Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές στα νησιά να είναι σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη υψηλότερες.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών. Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, ακόμη και στα 2,13-2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από τα 2,10 ευρώ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στην αγορά ενέργειας, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τιμής παρακολουθείται στενά, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

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