Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την καταβολή αναδρομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς δικαστικές αποφάσεις, διορθώσεις υπολογισμών και κρίσιμες συνεδριάσεις διαμορφώνουν το τοπίο των διεκδικήσεων.

Μετά τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, το μέτωπο των αναδρομικών παραμένει ανοιχτό σε τρία διαφορετικά επίπεδα, με τα διεκδικούμενα ποσά να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 7.000 ευρώ.

1. Η κρίσιμη συνεδρίαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στις υψηλότερες συντάξεις, κυρίως του Δημοσίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα αν η κράτηση πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης ή μόνο στο τμήμα που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο των 1.400 ευρώ. Τυχόν δικαίωση των συνταξιούχων θα φέρει μόνιμη μηνιαία αύξηση στις αποδοχές τους, μέσω της μείωσης των κρατήσεων, αλλά και σημαντικά αναδρομικά ποσά.

2. Μαζικές δικαιώσεις στα Πρωτοδικεία για Επικουρικές και Δώρα

Παράλληλα, τα διοικητικά πρωτοδικεία της χώρας συνεχίζουν να εκδίδουν θετικές αποφάσεις για τις περικοπές του 11μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016), που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις και τα καταργημένα Δώρα.

Ποιοι ωφελούνται: Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά όσους είχαν προσφύγει δικαστικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Τα ποσά: Μαζί με τους τόκους υπερημερίας των τελευταίων ετών, τα καθαρά ποσά που επιδικάζονται κυμαίνονται από 800 έως και πάνω από 3.500 ευρώ, ενώ σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. συνταξιούχοι ΔΕΚΟ, τραπεζών ή με υψηλές συντάξεις) ξεπερνούν τα 6.000 με 7.000 ευρώ.

Η καταβολή: Μόλις καθαρογραφούν οι αποφάσεις και ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία μη άσκησης έφεσης από το Δημόσιο, τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ.

3. Εκκαθαρίσεις και διορθώσεις από τον e-ΕΦΚΑ

Ταυτόχρονα, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις σταδιακές πληρωμές για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων που επηρεάζονται από λάθη ή καθυστερήσεις του παρελθόντος:

Συντάξεις χηρείας: Διορθώσεις στον υπολογισμό των κρατήσεων για την περίοδο 2016–2019 στο Δημόσιο.

Επανυπολογισμός & Παράλληλη Ασφάλιση: Πληρωμή αυξήσεων και αναδρομικών για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης (βάσει του νόμου Βρούτση) ή είχαν παράλληλη ασφάλιση και δεν είχε ολοκληρωθεί ο φάκελός τους.

Τι ισχύει για όσους δεν κατέθεσαν αγωγή

Για την πλειονότητα των συνταξιούχων που δεν είχαν υποβάλει δικαστικές προσφυγές μέχρι τις οριστικές προθεσμίες, η κυβέρνηση διατηρεί τη θέση ότι δεν υφίσταται γενικευμένη καταβολή αναδρομικών για το 11μηνο, επικαλούμενη τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια.

Έτσι, τα αναδρομικά του 11μήνου καταβάλλονται αυστηρά και μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Διαβάστε επίσης:

Ένα διαφορετικό «πλυντήριο» για μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας – Οι υπέρογκες πληρωμές και οι επιστροφές

Πιερρακάκης για προϋπολογισμό 2027: «Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή»

Κομισιόν: «Πολύ δύσκολος χειμώνας» για τις τιμές της ενέργειας – Στο τραπέζι «εκπτώσεις» στους κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο