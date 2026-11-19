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Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα… λιώνουν σόλες στην ΕΛ.Α.Σ.

Το «ιδρυτικό» συνέδριο που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας θέτει σε μέγιστη εγρήγορση και κινητοποίηση όλο το κόμμα, από την κορυφή έως τα απλά μέλη, προκειμένου να πετύχει, λίγο πριν η χώρα μπει στην τελική ευθεία των εκλογών. Με άλλα λόγια, τα καθήκοντα τους επόμενους τρεις μήνες στην ΕΛ.Α.Σ. είναι διπλής φύσης: προσυνεδριακά και ταυτόχρονα προεκλογικά.

Η δημοσκοπική «βελόνα» παραμένει κολλημένη γύρω στο 15% – 16% στην εκτίμηση ψήφου, άρα κινείται πιο χαμηλά στην πρόθεση ψήφου – η Pulse τη Δευτέρα έδειξε 13,5% με υποχώρηση μιας μονάδας. Οι περισσότερες έρευνες καταγράφουν οριακή πτωτική τάση, με άλλα λόγια δεν καταγράφεται άνοδος, πόσο μάλλον ανοδική δυναμική. Αυτή η συνθήκη, που προβληματίζει τους τελευταίους μήνες την ΕΛ.Α.Σ., φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από την αλλαγή του σχεδιασμού του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πολύ πρόσφατα είχε ανακοινώσει προγραμματικό συνέδριο.

Φουλάρουν τις μηχανές

Τελικά, το συνέδριο μετατρέπεται σε «ιδρυτικό» με το φουλ πακέτο: εκλογή προέδρου και οργάνων, ψήφιση θέσεων και κυβερνητικού προγράμματος αλλά και ψήφιση καταστατικού του κόμματος.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή ώθηση στο κόμμα, ώστε όλοι να «τρέξουν» για να ολοκληρωθεί η οργανωτική συγκρότηση σε όλη τη χώρα. Να στηθούν οργανώσεις παντού, μέλη, στελέχη και συντονιστές να εδραιωθούν ως εκπρόσωποι της ΕΛ.Α.Σ. στις τοπικές κοινωνίες, να βρεθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία παντού, ακόμη και πόρτα – πόρτα, αλλά και σε καφενεία, χώρους εργασίας, να κάνουν επαφές με τοπικούς φορείς κ.λπ. Η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση στη βάση εκτιμάται ότι θα φέρει χιλιάδες νέες εγγραφές μελών πανελλαδικά και μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, στην ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκουν και ευελπιστούν ταυτόχρονα ότι όλη αυτή η ενεργοποίηση θα φέρει και καλύτερα δημοσκοπικά ποσοστά, όταν θα φτάνει η ώρα του συνεδρίου.

Ήδη από το περιθώριο της ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας είχε εκπέμψει σήμα ότι συνέδριο πριν από τις εκλογές δεν προβλέπεται, καθώς, όπως έλεγε στους συνομιλητές του, οι εκλογές μπορεί να προκηρυχθούν οποτεδήποτε. Με βάση αυτή την εκτίμηση, πήγε στη λύση του προγραμματικού. Στη συνέχεια, όμως, και αφού εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές πριν από τον Μάιο, εκτιμήθηκε ότι υπάρχει άνεση για να διεξαχθεί ένα «ιδρυτικό» συνέδριο που θα μπορεί να λειτουργήσει ως «τονωτική» ένεση στη συνολική παρουσία της ΕΛ.Α.Σ.

Έτσι, σε χρόνο κοντά στις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταστήσει κεντρική την παρουσία της ΕΛ.Α.Σ. με ένα πολιτικό και επικοινωνιακό γεγονός, όπου θα καλέσει σε πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή.

Επιπλέον, με το «ιδρυτικό» συνέδριο επιχειρείται να μπει ένα τέλος στην κριτική περί «προσωποπαγούς κόμματος» ή «κόμματος Ι.Χ.», «κόμματος Τσίπρα» κ.λπ., και να καταδειχθεί ότι πρόκειται για ένα κανονικό κόμμα, με εκλεγμένη ηγεσία και όργανα και όχι με «διορισμένα» στελέχη ή με στελέχη δύο ταχυτήτων, δηλαδή «παλιών» και «νέων».

Το χρονικό όριο για τις προσχωρήσεις

Πάντως, σε ό,τι αφορά τους «παλιούς», όσους δηλαδή αναμένεται να προσχωρήσουν στην ΕΛ.Α.Σ. το επόμενο διάστημα παραιτούμενοι από τις βουλευτικές έδρες τους, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι το «ιδρυτικό» συνέδριο εκ των πραγμάτων διαμορφώνει και ένα χρονικό όριο ένταξης, αφού θα πρέπει το πολύ έως τις αρχές του έτους να έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το τοπίο. Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να μπουν στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. όσοι κάνουν το βήμα τελευταία στιγμή, έναν μήνα πριν από τις εκλογές. Πρόσωπα που αναμένεται να κινηθούν προς την ΕΛ.Α.Σ. προσεχώς είναι, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γιάννης Σαρακιώτης, η Αθηνά Λινού, η Πόπη Τσαπανίδου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιώργος Γαβρήλος, πιθανότατα ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης φαίνεται πως, για την ώρα, δεν θα κάνει κάποια κίνηση.

Αρχίζουν ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια

Σε αυτή την προσυνεδριακή διαδικασία που έχει ξεκινήσει ένας κομβικός σταθμός είναι η προσεχής συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στις 28 Νοεμβρίου (αρχικώς είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου), όπου αναμένεται να ανακοινωθεί ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοδελτίων, από το 50% και πάνω.

Εκτιμάται πως αυτά θα αφορούν κυρίως την περιφέρεια, αν λάβει κανείς υπόψη δύο πράγματα:

Ότι στην ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν πως κλειδί για την εκλογική επιτυχία είναι η οργανωτική συγκρότηση από άκρου εις άκρον της χώρας. Επομένως κρίσιμο είναι οι υποψήφιοι να αρχίσουν νωρίς να «οργώνουν» τις περιφέρειές τους, όπου και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για την ΕΛ.Α.Σ. σε σχέση με την Αττική.

είναι η οργανωτική συγκρότηση από άκρου εις άκρον της χώρας. Επομένως κρίσιμο είναι οι υποψήφιοι να αρχίσουν νωρίς να «οργώνουν» τις περιφέρειές τους, όπου και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για την ΕΛ.Α.Σ. σε σχέση με την Αττική. Λογικό είναι η ηγεσία να θέλει να κρατήσει ηχηρά ονόματα, είτε πρόκειται για παλιά στελέχη είτε για «επωνύμους» και προσχωρούντες από άλλους πολιτικούς χώρους εν είδει διεύρυνσης για την επόμενη φάση, όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται, πιθανότατα κατά την περίοδο του συνεδρίου.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την Αττική, όπου κάποια ονόματα φαίνεται να έχουν καταλήξει, όπως π.χ. στον Βόρειο Τομέα, στον οποίο αναμένεται να είναι υποψήφιοι ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο τομεάρχης Υγείας Σπύρος Δρίτσας, ο τομεάρχης Πολιτισμού Χάρης Μαυρουδής, ο αν. τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής Παυσανίας Παπαγεωργίου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ή στον Νότιο Τομέα, όπου θα είναι υποψήφιοι ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας, η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, πιθανώς και η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, αν δεν είναι τελικά στο Επικρατείας. Υπάρχουν βέβαια και εκκρεμότητες λόγω αναμονής προσώπων που δεν έχουν ακόμη παραιτηθεί από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες.

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