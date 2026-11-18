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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 10.00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Divia Thani, Global Editorial Director του Condé Nast Traveller, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2026», που διοργανώνει η «Καθημερινή», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Βερολίνο, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, που οργανώνουν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ.
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