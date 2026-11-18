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Σαφές μήνυμα για την επικινδυνότητα του κτιρίου στην οδό Σπετσών, στην Κυψέλη, στέλνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με δημόσια παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο δήμαρχος θέτει ευθέως το ζήτημα της επικινδυνότητας, επικαλούμενος επίσημο έγγραφο που κάνει λόγο για σοβαρό πρόβλημα στη θεμελίωση του κτιρίου και συγκεκριμένα για πέδιλο που δεν εδράζεται σωστά.

«Όταν σου στέλνουν επίσημο έγγραφο που λέει ότι το ένα πέδιλο δεν πατάει και χρειάζεται άμεσα άρση επικινδυνότητας, εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ή ότι δεν υπάρχει;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι, ως μηχανικός, αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα των ευρημάτων.

«Υπάρχει κίνδυνος και μάλιστα μεγάλος» είναι ουσιαστικά το μήνυμα που εκπέμπει ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια υποβάθμισης της κατάστασης.

Η παρέμβαση του Χάρη Δούκα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα προβλήματα στα κτίρια της οδού Σπετσών έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυκατοικία που βρίσκεται στους αριθμούς 92-94. Στο συγκεκριμένο ακίνητο έχουν εντοπιστεί ρωγμές σε δομικά στοιχεία, αλλά και προβλήματα στη θεμελίωση, γεγονότα που καθιστούν αναγκαία τη στενή τεχνική παρακολούθησή του.

Για το κτίριο στη Σπετσών, στην Κυψέλη.



Όταν σου στέλνουν επίσημο έγγραφο που λέει ότι το ένα πέδιλο δεν πατάει και χρειάζεται άμεσα άρση επικινδυνότητας, εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ή ότι δεν υπάρχει; pic.twitter.com/mLeqmBPskD November 18, 2026

Μάλιστα, για την αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη από Βρετανό εμπειρογνώμονα, ο οποίος διαθέτει εξειδίκευση στη διάνοιξη σηράγγων. Την ίδια στιγμή, η επιτήρηση του κτιρίου πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση, προκειμένου να εντοπίζεται άμεσα οποιαδήποτε ενδεχόμενη μετακίνησή του.

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός, σε συνδυασμό με ειδικά ανακλαστικά πρίσματα, μέσω των οποίων καταγράφονται με ακρίβεια πιθανές μεταβολές στη θέση του κτιρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξέλιξη των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, καθώς τα προβλήματα στην περιοχή έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της υπόγειας σήραγγας. Στο πλαίσιο των εργασιών έχουν διαπιστωθεί μετακινήσεις και καθιζήσεις του εδάφους, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ανάγκη εντατικής παρακολούθησης των γειτονικών κτιρίων.

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