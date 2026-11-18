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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και η πρώτη κυρία Πενγκ Λιγιουάν καλωσόρισαν τους ηγέτες του APEC σε ένα δείπνο στη Σεντζέν το βράδυ της Τετάρτης, όπου κάθε πιάτο και μουσική παράσταση επιλέχθηκε για να αφηγηθεί μια ιστορία.

Νωρίτερα το βράδυ, οι αρχηγοί κυβερνήσεων συγκεντρώθηκαν στο Διεθνές Κέντρο Επικοινωνίας της Σεντζέν, δίπλα στη λίμνη, για την παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία, προτού κατευθυνθούν σε ένα συμπόσιο που έθετε στο επίκεντρο τη φημισμένη κουζίνα της Γκουανγκντόνγκ – παράλληλα με μερικές διεθνείς πινελιές για τους επισκέπτες.

Αντί να βασίζονται σε σπάνιες ή εξωτικές λιχουδιές, τα κινεζικά κρατικά δείπνα συνήθως σχεδιάζονται για να αναδείξουν τις ξεχωριστές τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις.

This footage offers a look inside the official APEC welcome banquet and cultural event, from elegantly arranged tables bearing leaders’ name tags to guests mingling and the grand stage awaiting its speakers. The two-day summit brings together Asia-Pacific leaders for discussions on trade, investment, artificial intelligence and economic co-operation. But all eyes are also on the highly anticipated meeting between Chinese President Xi Jinping, US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, with their trilateral talks set to take centre stage. #GSWNews #APEC #China #Shenzhen #XiJinping #DonaldTrump #VladimirPutin #WorldLeaders — Global South World (@g_s_world) November 18, 2026

Στο γκαλά της Σεντζέν, οι παγκόσμιοι ηγέτες απόλαυσαν πιάτα όπως σοταρισμένος αστακός με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια, σφυρίδα στον ατμό σε σάλτσα σόγιας και καντονέζικο ντιμ σαμ, σε συνδυασμό με κρασί από την περιοχή Νινγκσιά της Κίνας.

Το πολυτελές μενού που ετοίμασε ο Σι για τους ηγέτες

Μετά την πρόποση του Κινέζου προέδρου, οι συμμετέχοντες πέρασαν στο επίσημο γεύμα, το οποίο, σύμφωνα με τη South China Morning Post, περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο μενού, με παραδοσιακές κινεζικές γεύσεις και εκλεκτά υλικά.

Το δείπνο ξεκινά με ένα κρύο πιάτο με την ονομασία «Πόλη του Ροκ» (City of the Roc), για το οποίο το δημοσίευμα της South China Morning Post δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς υλικά περιλαμβάνει.

Ακολουθεί ένα είδος κινεζικής ψαρόσουπας, καθώς και αστακός τηγανητός με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια.

Στο κυρίως μέρος του μενού περιλαμβάνονται ροφός μαγειρεμένος στον ατμό με σάλτσα σόγιας.

Μοσχαρίσια μπριζόλα με μανιτάρια, αλλά και ένα πιάτο με μορχέλες, μικρά λάχανα και κάστανα σε σάλτσα σαφράν.

Στη μέση του δείπνου σερβίρεται μια τριάδα από καντονέζικα ντιμ σαμ, ενώ για τη συνέχεια προβλέπεται γλυκιά σούπα με κόκκινα φασόλια, φλούδα μανταρινιού και σπόρους λωτού.

Το επιδόρπιο περιλαμβάνει κέικ, φρέσκα φρούτα και παγωτό, ενώ το δείπνο ολοκληρώνεται με καφέ και τσάι.

Σχετικά με τα κρασιά, οι διοργανωτές έχουν επιλέξει Cabernet Sauvignon από την περιοχή Νινγκσιά, του 2019, λευκό κρασί του 2020, καθώς και παγωμένο κρασί από λίτσι, φρούτο ιδιαίτερα δημοφιλές στη νότια Κίνα.

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