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Σε μία βίλα στη Σενζέν θα λάβει χώρα η ιστορική συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν.

Η βίλα «Κιλίν» ανήκει στο κινεζικό κράτος και έχει φιλοξενήσει τις συναντήσεις πολυάριθμων Κινέζων ηγετών με ξένους ηγέτες.

Η απόφαση του Πεκίνου να επιλέξει ένα πιο ιδιωτικό και ανεπίσημο περιβάλλον υποδηλώνει ότι η συνάντηση αποτελεί «περισσότερο ένα παράλληλο γεγονός παρά μια ξεχωριστή, σημαντική σύνοδο κορυφής από μόνη της», σχολίασε η Μινσόν Κου του Πανεπιστημίου ΝτεΠόλ, ειδικός στη διπλωματία των συνόδων κορυφής.

Η ειδικός στη διπλωματία πρόσθεσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεν ήθελε η τριμερής συνάντηση να επισκιάσει τη σύνοδο των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού, που λαμβάνει χώρα, επίσης, στην Κίνα.

Ο καθηγητής Σαόγιου Γιουάν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος μελετά τη διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, επισημαίνει ότι η βίλα «Κιλίν» είναι σχετικά εύκολο να ασφαλιστεί. Η εγγύτητά της στο αεροδρόμιο θα επέτρεπε επίσης στον Τραμπ να αναχωρήσει αμέσως μετά τη συνάντηση.

«Το περιβάλλον αυτό έχει λιγότερο διπλωματικό χαρακτήρα από έναν επίσημο χώρο στο Πεκίνο, παρουσιάζοντας τη συνάντηση διάρκειας περίπου μίας ώρας ως μια συνάντηση σε επίπεδο εργασίας. Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο επισημότητας, τόσο χαμηλότερο είναι το πολιτικό κόστος σε περίπτωση που η συνάντηση δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα», λέει.

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