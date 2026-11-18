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Ο διάσημος πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκι παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου ένα συναρπαστικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στον Ρόμπερτ Σούμαν και τον Φρεντερίκ Σοπέν.

Από την ποιητικότητα και την εσωτερικότητα των Three Fantasy Pieces και τη ζωντάνια του Viennese Carnival του Σούμαν, έως τον λυρισμό της Barcarolle, τη δεξιοτεχνία των Impromptus και του Scherzo No. 4 και την επιβλητική Polonaise «Héroïque» του Σοπέν, η βραδιά αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη του ρομαντικού πιανιστικού ρεπερτορίου.

Μια μοναδική μουσική συνάντηση με έναν από τους κορυφαίους πιανίστες της εποχής μας.

Ο Νικολάι Λουγκάνσκι γεννήθηκε στη Ρωσία το 1972 από γονείς επιστήμονες και κανένας στην οικογένειά του δεν τον ενθάρρυνε να γίνει μουσικός. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ωστόσο, η μουσική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Προτού καν μάθει να διαβάζει παρτιτούρες, έπαιξε εξ ακοής μια σονάτα πιάνου του Μπετόβεν, πριν κλείσει τα έξι του χρόνια. Έχοντας αποσπάσει κορυφαίες διακρίσεις και διαγράφοντας μια απογειωτική διεθνή καριέρα, κατατάσσεται σήμερα στους σημαντικότερους σολίστες πιάνου της γενιάς του, με εμφανίσεις στις εμβληματικότερες αίθουσες συναυλιών και στα φεστιβάλ όλου του κόσμου.

Με ευρύτατη δισκογραφία στο ενεργητικό του, αναγνωρίζεται από τη διεθνή κριτική ως μουσικός αναφοράς στο ρώσικο ρομαντικό ρεπερτόριο, ενώ οι κριτικοί εστιάζουν στο βάθος, στην ευελιξία και στην ευαισθησία των ερμηνειών του, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο παντρεύει τη μεγάλη φινέτσα και χάρη με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία σε κάθε εμφάνισή του.

Πρόγραμμα

• Ρόμπερτ Σούμαν – 3 Φανταστικά Κομμάτια, έργο 111 (Fantasiestücke, op. 111)

• Ρόμπερτ Σούμαν – Καρναβάλι της Βιέννης, έργο 26 (Carnaval de Vienne, op. 26)

• Φρεντερίκ Σοπέν – Βαρκαρόλα σε Φα δίεση μείζονα, έργο 60

• Φρεντερίκ Σοπέν – 3 Αυτοσχεδιασμοί (Impromptus)

• Φρεντερίκ Σοπέν – 4ο Σκέρτσο, έργο 54

• Φρεντερίκ Σοπέν – Πολωνέζα σε Λα ύφεση μείζονα, έργο 53 (Polonaise héroïque)

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

Εισιτήρια Εκδήλωσης

Γενική Είσοδος: €39, €28, €20

Μειωμένο*: €20, €14

*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών

Προπώληση εισιτηρίων

● Από την ticketservices.gr.

● Από το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

(Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247).

● Από το ΠΣΚΗ πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης.

Χορηγοί

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel

Διακεκριμένοι Χορηγοί: ΒΙΟΠΑΚ | Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | Thalis Environmental Services SA

Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

Χορηγοί: Χαλκιαδάκης Α.Ε. | TEXNOMHXANIKH ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης

Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS