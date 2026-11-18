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Το ιταλικό κοινοβούλιο διέταξε την αφαίρεση φασιστικών εικόνων από μια έκθεση προς τιμήν του Πίνο Ράουτι, ενός εξέχοντος ακροδεξιού πολιτικού και θαυμαστή του Μπενίτο Μουσολίνι, μετά την έκθεση στην κάτω βουλή που προκάλεσε κατακραυγή της αντιπολίτευσης.

Ο Ράουτι, ο οποίος πέθανε το 2012, κατατάχθηκε εθελοντής στην Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία, το υποστηριζόμενο από τους Ναζί κράτος-μαριονέτα με επικεφαλής τον Μουσολίνι στη βόρεια Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την κληρονομιά του δικτάτορα κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του.

Ανάμεσα στις εικόνες που εκτέθηκαν ήταν μια φωτογραφία του Ράουτι να μιλάει κάτω από μια σημαία που έφερε έναν κελτικό σταυρό, ένα σύμβολο που συνδέεται ευρέως με νεοφασιστικά κινήματα, ενώ η έκθεση παρουσίαζε επίσης πορτρέτα του Μουσολίνι.

A chi si sorprende e scandalizza per questo omaggio a Pino Rauti rispondiamo con una battuta: non esiste più l’arco costituzionale. La storia del Msi, i cui eredi sono al governo della nazione, è parte inalienabile della storia repubblicana e della Costituzione. Se ne facciano una ragione!», dice trionfante Federico Mollicone, il cantore del Kulturkampf meloniano. Sala del Cenacolo, palazzo Valdina, in un chiostro della Camera, Fratelli d’Italia inaugura così la mostra su Pino Rauti, l’ex repubblichino fondatore del centro studi di estrema destra Ordine nuovo. Rauti è morto nel 2012. L’occasione è il centenario dalla nascita. L’articolo di Concetto Vecchio su Repubblica #rep — Repubblica (@repubblica) November 18, 2026

Μετά από διαμαρτυρίες του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD), η διοίκηση της κάτω βουλής διέταξε τους διοργανωτές να αφαιρέσουν τις φωτογραφίες και μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν ήταν πλέον διαθέσιμες.

Η εξτρεμιστική βία σημάδεψε την Ιταλία

Ο Ράουτι ήταν ηγετική φυσιογνωμία στο νεοφασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα (MSI), το οποίο ιδρύθηκε από υποστηρικτές του Μουσολίνι και θεωρείται ο πολιτικός προκάτοχος του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Τη δεκαετία του 1950, ο Ράουτι ίδρυσε το Centro Studi Ordine Nuovo, το οποίο δημιούργησε μια ομάδα που έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην εξτρεμιστική βία κατά τη διάρκεια των «Χρόνων του Μολύβδου» της Ιταλίας.

Ο Ράουτι ερευνήθηκε για ορισμένες από τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά τελικά απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες. Η έκθεση για την 100ή επέτειο από τη γέννησή του, με τίτλο «Ο Άνθρωπος, ο Πολιτικός και ο Διανοούμενος», χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και περιλαμβάνει βίντεο, ήχο και υλικό από το οικογενειακό αρχείο του Ράουτι.

Polemiche per la mostra organizzata su Pino #Rauti, ideologo della destra neofascista e fondatore del movimento Ordine Nuovo. La #Camera ha "chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e foto che possano, anche indirettamente, richiamarsi all’ideologia fascista". Tra gli esponenti presenti all’inaugurazione la figlia, senatrice fdi Isabella Rauti, e il vicepresidente della camera #Rampelli. November 18, 2026

«Πήγα να δω την έκθεση για τον Πίνο Ράουτι. Έφυγα με δυσπιστία. Γιατί, όπως φοβόμουν, δεν είναι έκθεση αλλά ένας εορτασμός», δήλωσε ο Αλφρέντο Μπαζόλι, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η μητέρα του Μπαζόλι σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση το 1974 στην πόλη Μπρέσια, στα βόρεια της χώρας, η οποία συνδέθηκε με την Ordine Nuovo. Ο ίδιος περιέγραψε την έκθεση ως «μια κατάφωρη προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία».

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι χρηματοδοτείται από μέλη των Αδελφών της Ιταλίας, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ακόμη διακόψει τους δεσμούς τους με αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας της χώρας μας», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπερασπίστηκε την έκθεση, λέγοντας ότι ο Ραούτι άξιζε σεβασμό ως πρώην βουλευτής, ο οποίος υπηρέτησε στην κάτω βουλή για πέντε συνεχόμενες θητείες μέχρι το 1992.

«Ζούμε σε μια δημοκρατία», δήλωσε ο Ταγιάνι, μέλος του κεντροδεξιού κόμματος Φόρτσα Ιτάλια. Ο Φεντερίκο Μολικόνε, βουλευτής των Αδελφών της Ιταλίας, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής πολιτισμού της κάτω βουλής, ενέκρινε επίσης το έργο, λέγοντας ότι αποσκοπούσε αποκλειστικά στην καταγραφή της πολιτικής πορείας του Ράουτι.

«Είναι η ιστορία μιας πολιτικής παράδοσης στην Ιταλία που όχι μόνο υπήρξε, αλλά αναμφισβήτητα άφησε μια θεμελιώδη κληρονομιά», είπε.

Η Μελόνι δεν έχει σχολιάσει την διαμάχη.

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