Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το δικαστήριο για τον χειρισμό εξαιρετικά ευαίσθητων υποθέσεων την Ισπανία ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη έρευνας σε βάρος του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας έπειτα από μήνυση για σεξουαλικές επιθέσεις που κατέθεσαν δύο γυναίκες που εργάζονταν για τον τραγουδιστή, κατηγορίες που ο καλλιτέχνης αρνείται κατηγορηματικά.

#DeDiversión Un tribunal español abrió una investigación contra el cantante Julio Iglesias después de que dos exempleadas presentaran una denuncia en su contra por presunto abuso sexual, que él niega. 📸AFP. pic.twitter.com/FVGP3Zv1fz November 18, 2026

«Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε παραδεκτή την καταγγελία που υπέβαλαν δύο εργαζόμενες εναντίον του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και για εγκλήματα βίας και εξευτελιστικής μεταχείρισης», δήλωσε σε δελτίο τύπου το δικαστήριο με έδρα τη Μαδρίτη.

Erfolg für zwei Ex-Angestellte von Julio Iglesias: Ein Gericht hat Ermittlungen gegen den Schlagersänger eingeleitet. Die Frauen werfen ihm vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Link in X-Bio. pic.twitter.com/rKDQ5wvSQZ — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 18, 2026

Ο δικαστής, ωστόσο, «απέρριψε τις κατηγορίες για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στη μήνυση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση του δικαστή Αντόνιο Πίνια βασίστηκε «στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην καταγγελία, δηλαδή στην κατάθεση της καταγγέλλουσας», η οποία «συνιστά αρχικά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη της ποινικής έρευνας», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Δύο γυναίκες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια, ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ενώ εκείνες εργάζονταν στα ακίνητα του Ιγκλέσιας στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021.

Τον Ιανουάριο, ο 83χρονος Ισπανός τραγουδιστής απέρριψε τις κατηγορίες ως «εντελώς ψευδείς», δηλώνοντας ότι ποτέ δεν «επιτέθηκε, εξανάγκασε ή έδειξε ασέβεια σε καμία γυναίκα».

https://t.co/YzVNKqAk6s

La justice espagnole ouvre une enquête visant Julio Iglesias, accusé d’agressions sexuelles par deux anciennes employées. #people … pic.twitter.com/Ad8e6s4TdC November 18, 2026

Οι δύο ενάγουσες κλήθηκαν να καταθέσουν «αυτοπροσώπως» ενώπιον δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δικηγόροι του Ιγκλέσιας δεν απάντησαν αμέσως.

Μια αρχική μήνυση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο εναντίον του Ισπανού σταρ των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους, απορρίφθηκε από την ισπανική δικαιοσύνη.

Τα δικαστήρια έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει σχετικά με τα φερόμενα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η ισπανική εισαγγελία αναθεώρησε στη συνέχεια τη θέση της τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή δεύτερης καταγγελίας τον Σεπτέμβριο, κυρίως για «σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση» και «καταναγκαστική και εξευτελιστική εργασία».

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπογδάνος τα βάζει με την Τούνη: «Αλίμονο σε μια κοινωνία που την έχει πρότυπό της – Δεν είναι καλό να κάνεις το παιδί σου εμπόρευμα» (Video)

Ο William πήγε… Bollywood (photos)

Anne Hathaway: Έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί – Οι φωτογραφίες με το νεογέννητο













