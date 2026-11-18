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Είναι πλέον γεγονός! Ο πρώτος μεγάλος νικητής του Eurojackpot στην Ελλάδα βρέθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και από χθες πανηγυρίζει για το μυθικό έπαθλο που ξεπέρασε τα 38 εκατομμύρια ευρώ. Ο υπερτυχερός κατέθεσε το «χρυσό» δελτίο του στο κατάστημα Allwyn του Κωνσταντίνου Γεωργίου, που βρίσκεται στην οδό Βασίλη Τσιτσάνη 34.

Το τυχερό κατάστημα Allwyn στην οδό Βασίλη Τσιτσάνη 34

Η σωστή πρόβλεψη των 5+2 αριθμών της χθεσινής κλήρωσης του παιχνιδιού έμελλε να αλλάξει για πάντα τη ζωή του μεγάλου νικητή, αναδεικνύοντας τον ως έναν από τους δύο υπερτυχερούς της πρώτης κατηγορίας, που κέρδισαν από 38.370.583,30 ευρώ ο καθένας. Ο δεύτερος νικητής βρέθηκε στη Νορβηγία. Αναμφίβολα, τόσο η ημέρα της 17ης Νοεμβρίου του 2026, όσο και οι αριθμοί 1, 5, 7, 15, 19 και 1, 11, θα μείνουν για πάντα ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του νικητή στα Τρίκαλα.

Κωνσταντίνος Γεωργίου, ιδιοκτήτης του καταστήματος Allwyn στα Τρίκαλα Θεσσαλίας

Talk of the town ο μεγάλος νικητής του Eurojackpot

Η είδηση για τον πρώτο μεγάλο νικητή του Eurojackpot μαθεύτηκε γρήγορα στην Θεσσαλική πόλη και αποτελεί ήδη θέμα συζήτησης όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όπως τονίζει ο Κωνσταντίνος Γεωργίου, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος Allwyn στα Τρίκαλα Θεσσαλίας: «Ο χθεσινός υπερτυχερός του Eurojackpot κέρδισε ένα έπαθλο ρεκόρ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον πράκτορα Allwyn, από το να βρεθεί στο κατάστημα του νικητής ενός τόσο αστρονομικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαι σίγουρος πως όλη η πόλη θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό».

Κωνσταντίνος Γεωργίου, ιδιοκτήτης του καταστήματος Allwyn στα Τρίκαλα Θεσσαλίας

Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνουν έως και 120 εκατομμύρια ευρώ. Οι κληρώσεις του παιχνιδιού πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn, καθώς και διαδικτυακά μέσα από το Allwyn.gr. Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθήσουν τις κληρώσεις σε μαγνητοσκόπηση στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

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