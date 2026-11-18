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Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Αν Χάθαγουεϊ, καταφέρνοντας να κρατήσει τη γέννηση του μωρού της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η διάσημη ηθοποιός, που έχει αποκτήσει, ήδη, δύο γιους με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί χωρίς, ωστόσο, να κάνει σχτική ανακοίνωση.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή χθες (17/11) όταν ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Αν Χάθαγουεϊ να κάνει βόλτα στη Νέα Υόρκη, έχοντας το νεογέννητο μωρό της σε μάρσιπο.

🤰👶 Anne Hathaway is showing off her little bundle of joy in the Big Apple! 📸: Backgrid https://t.co/EkWFJh2PLE — TMZ (@TMZ) November 17, 2026

Σύμφωνα με το TMZ, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ συνοδευόταν από μια φίλη της, με την οποία συνομιλούσε και γελούσε.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού με το μωρό της, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει καν γνωστό ότι είχε γεννήσει.

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο Άνταμ Σούλμαν, που παντρεύτηκαν το 2012, έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Τζόναθαν και τον Τζακ. Με τον ερχομό του νέου μέλους, η οικογένειά τους μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το φύλο και το όνομα του μωρού, ούτε η ακριβής ημερομηνία γέννησής του.

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