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Για την καλλιτεχνική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Χάρης Ρώμας, αποκαλύπτοντας ότι διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο, καθώς ένα νέο πρόσωπο μπήκε πρόσφατα στη ζωή του με το οποίο, μάλιστα, συμβιώνουν.

«Μα για να είσαι υγιής και καλά, πρέπει να υπάρχει κάτι στη ζωή σου. Υπάρχει κάτι καινούριο στη ζωή μου. Πάντα αυτό σε κάνει χαρούμενο. Εκτός της φυσικής έλξης, που δεν μπορεί κανείς να μην τη θέσει σοβαρά επί τάπητος γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φυσική έλξη, η σωματική έλξη, πρέπει να υπάρχει και η αλληλοστήριξη. Το ότι ξέρεις ότι στηρίζομαι και στη δύσκολη στιγμή μου γέρνω σε έναν ώμο που θα είναι εκεί και δεν θα φύγει. Τώρα δεν είμαι καθόλου ανοιχτός στο φλερτ. Συμβιώνω με τη σχέση μου, μοιραζόμαστε το σπίτι, τη γάτα, την καθημερινότητα, όλα αυτά. Από τότε που είχα παντρευτεί -μπορεί να μην πέτυχε ο γάμος μου- έχω μάθει να συμβιώνω, είμαι καλός στη συμβίωση» ανέφερε αρχικά.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός και σεναριογράφος αποκάλυψε τι είναι αυτό που δεν αντέχει σε συναδέλφους του, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανέχεται και δεν συγχωρεί την εγωπάθεια, καθώς ο ίδιος είναι πάντα σεμνός.

«Αυτό που δεν μπορώ να συγχωρέσω είναι η εγωπάθεια. Παρότι μοιάζει ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένας από τους καλλιτέχνες που είναι εγωπαθείς, με την έννοια ότι παίζω και ρόλους που προς αυτή την κατεύθυνση μου προσδίδουν τέτοια χαρακτηριστικά, ο ίδιος είμαι, θα έλεγα, στη δουλειά και εργάτης και σεμνός» τόνισε.

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