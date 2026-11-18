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Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και το πρόγραμμα «Ηρακλής» παρουσίασε ο Νίκος Παππάς κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας στην Ολομέλεια της Βουλής καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και την κυβερνητική πλειοψηφία να την υπερψηφίσουν.

«Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει. Η Βουλή οφείλει να εξετάσει. Με έγγραφα, στοιχεία και μαρτυρίες», είπε ο εισηγητής του του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή οφείλει να διερευνήσει τις κρατικές αποφάσεις, τις τιτλοποιήσεις, την εποπτεία των servicers, τους κινδύνους για το Δημόσιο και τις συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες.

Ο Νίκος Παππάς έκανε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία δανειοληπτών «Η Δικαίωση» από την οποία ξεκίνησε η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, του ΣΥΡΙΖΑ για την συγκεκριμένη πρόταση διερεύνησης φέρνοντας το αίτημα στην Ολομέλεια. Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας, ενώσεων καταναλωτών και δανειοληπτών παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής.

«Ο “Ηρακλής” έπρεπε να λέγεται “Κέρβερος”» – Η κυβέρνηση κρύβει τα business plans

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι θα έπρεπε να λέγεται «Κέρβερος» και έκανε λόγο για «μπουκέτα δανείων» που είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο προσθέτοντας πως αν οι servicers και τα funds «δεν έχουν τα έσοδα που έχουν ορίσει στα business plans θα τους πληρώσει το δημόσιο. Και τα έσοδα ήδη έχουν πέσει έξω κατά 25%». Τόνισε ακόμη πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αυτά τα τα business plans από το 2023, αλλά «η κυβέρνηση τα κρύβει». «Πώς επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων ανάκτησης απαιτήσεων; Με πόσους πλειστηριασμούς;», είναι τα ερωτήματα που έθεσε.

Ο ίδιος ζήτησε να αποκαλυφθούν τα επιχειρησιακά σχέδια, να ελεγχθούν οι κρατικές εγγυήσεις, η εποπτεία των servicers, οι καταγγελίες, οι κυρώσεις και οι πραγματικές αναδιαρθρώσεις οφειλών, ενόψει και του Προϋπολογισμού του 2027.

Κατάργηση του «Ηρακλή» – Ο ΕΦΚΑ σε κεντρικό ρόλο

Πρότεινε στη συνέχεια την κατάργηση του «Ηρακλή» και την αντικατάσταση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης των κόκκινων δανείων, παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για το ιδιωτικό χρέος, με προστασία πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις, δημόσιο έλεγχο, ενεργό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και κεντρικό ρόλο του ΕΦΚΑ, με αποκατάσταση της περιουσίας του.

Συνδέοντας τα κόκκινα δάνεια με τη στεγαστική κρίση, αναρωτήθηκε για τα ακίνητα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων: «Πόσα είναι αυτά; Ποιοι τα κατέχουν; Πόσα παραμένουν κλειστά;». Και έθεσε τον στόχο: «Τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά και χρεωμένα σπίτια, να γίνουν είτε κοινωνική κατοικία είτε να μείνουν στους ιδιοκτήτες που θα έχουν ρυθμισμένο χρέος».

«Το 2015 – 2019 μπορεί να έγιναν λάθη, υπήρχε όμως προστασία πρώτης κατοικίας»

Αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την περίοδο διερεύνησης της πρότασης γιατί θα ήταν «πολιτικά ανήθικο» ωστόσο πρόσθεσε πως την περίοδο 2015 – 2019, «μπορεί να έγιναν λάθη, υπήρχε όμως προστασία πρώτης κατοικίας», μέσα από τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις: Την παράταση του νόμου Κατσέλη, τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και τον νόμο Φλαμπουράρη.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μέλος του κοινοβουλίου που δεν έχει βρεθεί μπροστά σε ένα ανθρώπινο δράμα εξαιτίας ενός κόκκινου δανείου», ανέφερε, καλώντας κάθε βουλευτή να ανταποκριθεί στο συνταγματικό του καθήκον και να μην αποτρέψει τη διερεύνηση. «Πίσω από κάθε δανειακή σύμβαση υπάρχει ένας άνθρωπος. Πίσω από κάθε σπίτι που χάνεται υπάρχει μια οικογένεια. Πίσω από κάθε μικρή επιχείρηση που κινδυνεύει, υπάρχουν εργαζόμενοι, κόποι και σχέδια για το μέλλον».

«Οι άνθρωποι της “Δικαίωσης” έκαναν το δικό τους χρέος. Τώρα είναι η σειρά της Βουλής», τόνισε.

«Οι αγώνες του Αλέκου Φλαμπουράρη είναι εδώ»

Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς αφιέρωσε την πρωτοβουλία στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, έναν χρόνο από τον θάνατό του. «Για εμάς, για την παράταξή μας, για το κόμμα μας, η σημερινή πρωτοβουλία είναι και μια υποχρέωση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη», ανέφερε, θυμίζοντας τις μάχες του για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Ο Αλέκος λείπει από τη Βουλή. Λείπει από κοντά μας. Λείπει από κάθε άνθρωπο που κράτησε το σπίτι του. […] Αλλά οι αγώνες του είναι εδώ. Και μας δεσμεύουν. Να μη μείνει κανένας άνθρωπος μόνος του απέναντι στα funds. Να μη χαθεί κανένα σπίτι. Αυτό είναι υπόσχεση, αλλά και δέσμευση».

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