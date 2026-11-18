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Με αναφορά στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι συνόδευσε τις δηλώσεις του πριν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Μητσοτάκης είπε στον Ν. Χριστοδουλίδη ότι «θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες γούρι και στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε το ματς ίσως της δεκαετίας, ίσως της Ευρωλίγκα και ήσουν παρών. Το χθεσινό ματς μας θύμισε τη δύναμη του πρωταθλητισμού. Ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για κανένα ματς μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του».

Στα πιο… πεζά, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι στην ατζέντα της 4ης διακυβερνητικής συνάντησης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου «έχουμε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τον οποίο θα συζητήσουμε σε δύο εικάζω πολυήμερα ευρωπαϊκά συμβούλια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, όπου Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα προσέρχονται με ταυτόσημες ως προς την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης, την κοινή αγροτική πολιτική την πολιτική συνοχής».

Όσον αφορά στο Κυπριακό, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μία διευρυμένη πενταμερή» και χαιρέτισε «την μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα αυτής της συζήτησης. Η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτήν την προσπάθεια», ενώ υπογράμμισε ότι η διακυβερνητική «έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς διότι διευρύναμε ουσιαστικά και με συγκεκριμένη στοχοθεσία και με κρίσιμα αποτελέσματα το πλαίσιο της συνεργασίας μας και πέρα των εθνικών θεμάτων που προφανώς πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι «οι συναντήσεις αυτές φέρνουν εκ του αποτελέσματος παραδοτέα σε θέματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών μας» προσθέτοντας ότι «θα συζητήσουμε και το Κυπριακό σε συνέχεια της συνάντησης Γεραπατρίτη-Φιντάν στις Βρυξέλλες και εν αναμονή του καθορισμού ημερομηνίας από τον ΓΓ του ΟΗΕ για τη σύγκληση τριμερους συνάντησης με στόχο να προχωρήσουμε σε διευρυμένη διάσκεψη για επανέναρξη των συνομιλιών».

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