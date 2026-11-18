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Στη Βουλή φέρνει η Έλενα Ακρίτα, μαζί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις σοβαρές καταγγελίες για την παρουσία αμιάντου στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και τα παραρτήματά του.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η παρουσία του επικίνδυνου καρκινογόνου υλικού διαπιστώθηκε στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης, ενώ τα σχετικά δείγματα αναλύθηκαν από το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος», το οποίο γνωστοποίησε τα ευρήματα και διατύπωσε προτάσεις για την ασφαλή διαχείρισή τους.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων, παρά τη σοβαρότητα των ευρημάτων, δεν έχει υπάρξει επαρκής ενημέρωση του προσωπικού, ούτε έχει τοποθετηθεί σαφής προειδοποιητική σήμανση στους χώρους όπου έχει εντοπιστεί ή πιθανολογείται η παρουσία αμιάντου. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν τη διενέργεια εκτεταμένων και πιστοποιημένων ελέγχων σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου και των παραρτημάτων του, καθώς και την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας και ασφαλούς απομάκρυνσης του επικίνδυνου υλικού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι καταγγελίες για τους εργαζόμενους στα συνεργεία ανακαίνισης, οι οποίοι φέρονται να εκτελούν εργασίες σε χώρους που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς, χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και χωρίς την κατάλληλη οριοθέτηση των ζωνών εργασίας. Την ίδια στιγμή, στους χώρους που ενδέχεται να έχουν επιβαρυνθεί περιλαμβάνονται ιατρεία με καθημερινή προσέλευση ασθενών, ακόμη και ανηλίκων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση διερεύνηση της έκτασης του προβλήματος.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα με την επίκαιρη ερώτηση που υπογράφουν και οι υπόλοιποι βουλευτές του κόμματος ζητά να γίνουν άμεσοι έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, να ληφθούν μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και ασθενείς αλλά και να πραγματοποιηθεί ασφαλής απομάκρυνση του αμιάντου από ειδικά συνεργεία.

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