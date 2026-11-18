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Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου video game «Grand Theft Auto VI» αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αποσπάσει το βλέμμα και τον χρόνο του κοινού από τις πλατφόρμες streaming — και όχι μόνο κατά την εορταστική περίοδο. Κι αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορούν να το αγνοήσουν, το Netflix και οι ανταγωνιστές του.

Τον περασμένο Αύγουστο, το Netflix κατέγραψε μία από τις πιο απρόσμενες επιτυχίες της χρονιάς: ένα τρέιλερ διάρκειας σχεδόν μισής ώρας για το «Grand Theft Auto VI» συγκέντρωσε 31,1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε ελάχιστα 24ωρα, κατακτώντας την κορυφή των charts της πλατφόρμας σε 87 από τις 93 χώρες που γίνεται καταγραφή δεδομένων (τηλεθέασης).

Αύριο, Πέμπτη 19 του μήνα, έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία ανανομής, το «GTA VI» θα έχει πάρει θέση στα ράφια των καταστημάτων, απορροφώντας ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο της προσοχής του κοινού και προκαλώντας νέους πονοκεφάλους στη βιομηχανία των υπηρεσιών streaming η οποία ήδη «παλεύει» σκληρά για να διατηρήσει το ενδιαφέρον και την αφοσίωση των θεατών. Άλλωστε, το συνολικό μερίδιο του χρόνου θέασης στις τηλεοράσεις για τις υπηρεσίες streaming εμφανίζει στοιχεία στασιμότητας για σχεδόν όλους — με μοναδική εξαίρεση το YouTube.

Μέχρι σήμερα, η αγορά των βιεντοπαιχνιδιών δεν συνδεόταν με την συγκεκριμένη κάμψη. Σύμφωνα με τον αναλυτή και νυν επικεφαλής στρατηγικής του Xbox, Μάθιου Μπολ, το ποσοστό των Αμερικανών που παίζουν βιντεοπαιχνίδια έχει μειωθεί κατά 2,5 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την εποχή πριν από την Πανδημία. Ωστόσο, όπως συνέβη νωρίτερα και με το «Minecraft», το «Grand Theft Auto» δεν προσελκύει μόνο όσους παίζουν, αλλά προσελκύει και την προσοχή εκατομμυρίων θεατών που στρέφονται στο YouTube για να παρακολουθήσουν ζωντανές μεταδόσεις (livestreams), οδηγούς στρατηγικής του παιχνιδιού (tutorials) και αστεία βίντεο.

Χαρακτηριστικό είναι το «GTA role-playing», μια ιδιαίτερα δημοφιλής υποκατηγορία περιεχομένου στο YouTube, που μετράει πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια προβολές, σημείωσε ρεκόρ 1,7 εκατομμυρίων μεταφορτώσεων βίντεο μέσα στο 2025, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της πλατφόρμας.

Σε μια περίοδο που το YouTube ποντάρει δυνατά σε περιεχόμενο με τηλεοπτικά χαρακτηριστικά, η ολοκαίνουργια έκδοση του «Grand Theft Auto» θα προσφέρει τεράστιο όγκο φρέσκου περιεχομένου. Μάλλον δεν είναι τυχαίο, όπως επισημαίνεται από αμερικανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο streaming, ότι η πλατφόρμα προχώρησε σε σημαντικές αναβαθμίσεις των εργαλείων ζωντανής μετάδοσης (livestreaming) λίγο πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

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