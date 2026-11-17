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Σχεδόν 1,5 εκατ. τηλεθεατές μαζεύτηκαν στην συχνότητα του Alpha και είδαν την Εθνική ποδοσφαίρου να επικρατεί της Σερβίας αλλά να μένει εκτός της διοργάνωσης Nations League.

Στη δεύτερη θέση του Top 10 της Δευτέρας σκαρφάλωσε το «Deal» προσπερνώντας ακόμα και το «Σόι σου».

Γενικώς το prime time του ανταγωνισμού, με μια ματιά στις επιδόσεις των εκπομπών, επηρεάστηκε από την ποδοσφαιρική μετάδοση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Το «Chase» εκπροσώπησε το Mega στο τηλεβαρόμερο της ημέρας.

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