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Μια όχι ευρέως γνωστή ιστορία για την εξέγερση των φοιτητών στο Λονδίνο λίγο πριν το Πολυτεχνείο μοιράστηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως εξηγεί ο ευρωβουλευτής, 28 Απριλίου του 1967, μια μόλις εβδομάδα μετά το πραξικόπημα, έγινε η πρώτη διεθνής πράξη αντίστασης στην Χούντα των Συνταγματαρχών στο Λονδίνο, καθώς μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών, κυρίως από το London School of Economics έκαναν αιφνιδιαστική κατάληψη στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο με σκοπό να καταγγείλουν στη διεθνή κοινότητα το στρατιωτικό καθεστώς της Χούντας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Φαραντούρη

«17 Νοέμβρη. Ανήμερα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τυχαίνει να βρίσκομαι σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λονδίνο.

Και ήταν ευκαιρία χθες το βράδυ με νέους και νέες που σπουδάζουν και εργάζονται εδώ, να θυμηθούμε μια λιγότερο γνωστή πτυχή του αντιδικτατορικού κινήματος. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι στις 28 Απριλίου του 1967, μια μόλις εβδομάδα μετά το πραξικόπημα, έγινε η πρώτη διεθνής πράξη αντίστασης στην Χούντα των Συνταγματαρχών εδω στο Λονδίνο.

Μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών, κυρίως από το London School of Economics έκαναν αιφνιδιαστική κατάληψη στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο με σκοπό να καταγγείλουν στη διεθνή κοινότητα το στρατιωτικό καθεστώς της Χούντας. Το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο στον τότε βρετανικό Τύπο αλλά στην Ελλάδα η λογοκρισία της Χούντας φρόντισε να «θάψει» το θέμα.

Σήμερα τιμούμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ταυτόχρονα όμως δεν ξεχνάμε αυτούς που πρώτοι αντιστάθηκαν.

Οι αγώνες για δημοκρατία, για ελευθερία και παιδεία χρειάζονται μνήμη και αντανακλαστικά, αποφασιστικότητα και επιμονή».

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