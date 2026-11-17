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Την… έκρηξη του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη, με την οποία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παρενέβη στη συζήτηση περί νεκρών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Όλα άρχισαν με ανάρτηση του Π. Χρηστίδη, στην οποία έγραφε ότι «αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου. Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη. Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».

Εξοργισμένος από το σχόλιο ο υπουργός Υγείας με μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γράφοντας αρχικά ότι «επειδή έχω πραγματικά απηυδήσει σήμερα από την διαστρέβλωση των θέσεων μου και από την προχειρότητα των πολιτικών μου αντιπάλων, αν και είχα αποφασίσει να μην πω κάτι εδώ θα κάνω μια εξαίρεση για να καταλάβετε».

Και συνεχίζει γράφοντας ότι «εγώ τι απήντησα χθες στο σχετικό ερώτημα; Ότι με καλύπτει πλήρως το πόρισμα του Εισαγγελέως Τσεβά κλπ. Ε λοιπόν ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Χρηστίδη ορθό και τα τρία ονόματα νεκρών του Πολυτεχνείου που αναφέρει, συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα Τσεβά. Συγκεκριμένα στον κατάλογο του πορίσματος Τσεβά: “Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, 6 ετών, Οδός Ορεινής Ταξιαρχίας, Ζωγράφου, στις 17/11/1973, Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, 17 ετών, Έξω από το Πολυτεχνείο, στις 16/11/1973, Μιχαήλ Δημητρίου Μυρογιάννης, 20 ετών, Διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη, στις 18/11/1973”. Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που “τιμά” ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό».

Σε υψηλούς τόνους ο Α. Γεωργιάδης έγραψε ότι «ο συμπαθής αλλά λίγος κύριος Χρηστίδης δεν έχει ιδέα τι λέει στην πραγματικότητα το πόρισμα Τσεβά, το πότε γράφτηκε κλπ σας ενημερώνω ότι έως σήμερα αυτό για το οποίο από το πρωί με κατηγορούν είναι το μόνον επίσημο πόρισμα του Ελληνικού Κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου», ενώ προσθέτει: «Φτάνει πια με την καπήλευση και την προπαγάνδα, κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από μας και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνον οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο».

Επειδή έχω πραγματικά απηυδήσει σήμερα από την διαστρέβλωση των θέσεων μου και από την προχειρότητα των πολιτικών μου αντιπάλων, αν και είχα αποφασίσει να μην πω κάτι εδώ θα κάνω μια εξαίρεση για να καταλάβετε. Ο βουλευτής του @pasok @christidisp έκανε αυτή την ανάρτηση για να καταδείξει το πόσο ακροδεξιός είμαι και τι πρόβλημα έχει η Κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης με μένα κλπ: «Αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να μάθει την ιστορία, θα μπορούσε να έρθει στο κοιμητήριο Ζωγράφου. Εκεί που σήμερα τιμήσαμε την μνήμη του Δημήτρη Θεοδωρά, του Διομήδη Κομνηνού και του Μιχάλη Μυρογιάννη. Δεν ενδιαφέρεται όμως για να μάθει ιστορία. Παρά μόνο για την προσωπική προβολή και την τραμπικη του καμπάνια. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη». #Πολυτεχνειο https://t.co/i5gKXcUrFa Εγώ τι απήντησα χθες στο σχετικό ερώτημα; Ότι με καλύπτει πλήρως το πόρισμα του Εισαγγελέως Τσεβά κλπ Ε λοιπόν ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Χρηστίδη ορθό και τα τρία ονόματα νεκρών του Πολυτεχνείου που αναφέρει, συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα Τσεβά. Συγκεκριμένα στον κατάλογο του πορίσματος Τσεβά: «Δημήτρης Θεοδωράς 8 — Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, 6 ετών Οδός Ορεινής Ταξιαρχίας, Ζωγράφου, στις 17/11/1973 Διομήδης Κομνηνός 1 — Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, 17 ετών Έξω από το Πολυτεχνείο, στις 16/11/1973 Μιχάλης Μυρογιάννης 14 — Μιχαήλ Δημητρίου Μυρογιάννης, 20 ετών Διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη, στις 18/11/1973» Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που «τιμά» ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό. Ο συμπαθής αλλά λίγος κύριος Χρηστίδης δεν έχει ιδέα τι λέει στην πραγματικότητα το πόρισμα Τσεβά, το πότε γράφτηκε κλπ σας ενημερώνω ότι έως σήμερα αυτό για το οποίο από το πρωί με κατηγορούν είναι το μόνον επίσημο πόρισμα του Ελληνικού Κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Φτάνει πια με την καπήλευση και την προπαγάνδα, κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από μας και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνον οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο. November 17, 2026

Κάτι μας λέει ότι αυτή η κόντρα θα κρατήσει πολύ…

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