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Μαλλί με μαλλί, που λέει ο λόγος, γιατί δεν είναι και επιβεβαιωμένο – μυθολογία είναι άλλωστε-, είχαν πιαστεί στο γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας οι Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη με το χρυσό μήλο που είχε πετάξει η Έριδα και έγραφε «για την ομορφότερη», θεωρώντας κάθε μία ότι προοριζόταν για εκείνη και όχι για τις άλλες.

Στα τηλεοπτικά τεκταινόμενα σε «μήλο της Έριδος» έχει εξελιχθεί η συνδρομητική ιντερνετική NOVA TV (πρώην EON).

Ερίζουν για εκείνη ο Όμιλος ΣΚΑΪ από τη μια, ώστε να αποτελέσει την βάση του ΣΠΟΡ FM TV, και οι ΑΝΤ1 Group, Motor Oil, Alter Ego Media από την άλλη. Συνδρομητική βάση και περιεχόμενο είναι μετρήσιμοι παράγοντες, συν τα logistics.

Με τις εξελίξεις να τρέχουν και τον μιντιακό κλάδο σε μετασχηματισμό και αναδιάταξη εκτιμάται ότι μπορεί μέσα στην πρώτη περίοδο του 2027 η NOVA TV να εμφανίσει νέα στοιχεία στην εταιρική ταυτότητα της. Παρατηρητές του μιντιακού χώρου εικάζουν νέα δυναμική- «επιθετική» κατά άλλους- ενέργεια από την πλευρά του Ομίλου ΜΜΕ του Φαλήρου, το επόμενο διάστημα.

Δεν αποκλείουν όμως κίνηση των Antenna, Alter Ego Media και Motor Oil ως ρελάνς στην απόκτηση δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων της UEFA (champions League, Europa League, Conference League) από τον Όμιλο ΣΚΑΪ και τον Γιάννη Αλαφούζο, νωρίτερα στις αρχές του μήνα με ορίζοντας 4ετίας. Άλλωστε η υπό διαμόρφωση ιντερνετική πλατφόρμα των τριών αναμένει τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές του Ανταγωνισμού, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα συμβεί πριν την αλλαγή έτους.

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