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Ένα βήμα πιο κοντά στην έγκριση βρίσκεται η πρόταση Εξεταστικής του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα «Ηρακλής», τα κόκκινα δάνεια, τα funds και τους servicers, μετά την απόφαση που έλαβε χθες το βράδυ το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «ναι».

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια και για να εγκριθεί και να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή, απαιτούνται συνολικά 120 θετικές ψήφοι, καθώς «πατάει» στο δικαίωμα της μειοψηφίας όπου δεν απαιτείται η συναίνεση της πλειοψηφίας.

Βέβαια, τίποτα δεν είναι κλειδωμένο αυτή τη στιγμή.

Την πρόταση αναμένεται πως θα υπερψηφίσουν, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που διαθέτει 13 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ (37 βουλευτές), το ΚΚΕ (21) η Ελληνική Λύση (11), η Νίκη (8) και η Πλεύση Ελευθερίας (5). Έτσι αθροίζονται 95 θετικές ψήφοι και υπολείπονται 25 ψήφοι προκειμένου να πιαστεί ο κρίσιμος αριθμός «120».

Στο μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο «παρών», ενώ έπεσαν σκέψεις και για «ναι», καθώς στην κυβερνητική πλειοψηφία εκτιμούν ότι πολιτικά η συγκεκριμένη πρόταση δεν θα έχει κόστος πολιτικό για την ίδια.

Άλλωστε το χρονικό πεδίο της πρότασης υπό συζήτηση εκτείνεται από το 2015 έως σήμερα, καλύπτοντας και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να διερευνηθούν οι δημόσιες αποφάσεις, πράξεις, παραλείψεις και εποπτικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τη μεταβίβαση και τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων, το πρόγραμμα «Ηρακλής» και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μεγάλη η δεξαμενή των ανεξάρτητων – Τι θα κάνουν οι 28 που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τα βλέμματα λοιπόν – και η πίεση – στρέφονται σήμερα στους ανεξάρτητους βουλευτές, κυρίως εκείνους που αποχώρησαν στο παρελθόν, σε διάφορες φάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και αποτελούν αρκετά μεγάλη δεξαμενή καθώς στο σύνολο είναι 28 βουλευτές (από τους συνολικά 46). Από αυτούς ένας μεγάλος αριθμός οδεύει το επόμενο διάστημα προς την ΕΛΑΣ (πχ Τσαπανίδου, Γεροβασίλη, Λινού, Μεϊκόπουλος Μπάρκας, Γαβρήλος, Σαρακιώτης, κ.λπ), άλλοι εντάσσονται στη Νέα Αριστερά (Τσακαλώτος, Πέρκα, Δρίτσας, Αναγνωστοπούλου), άλλοι μπορεί να παραμείνουν ανεξάρτητοι.

Αναλυτικά οι 28 βουλευτές που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ψηφίσουν θετικά είναι οι: Πόπη Τσαπανίδου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Αθηνά Λινού, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιάννης Δραγασάκης, Ραλλία Χρηστίδου, Θεανώ Φωτίου, Θοδωρής Δρίτσας, Γιώργος Βαρεμένος, Γιώργος Γαβρήλος, Όλγα Γερβοασίλη, Σία Αναγνωστοπούλου, Γιώτα Πούλου, Σωκράτης Φάμελλος, Μερόπη Τζούφη, Καλλιόπη Βέττα, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Αλέξης Χαρίτσης, Χουσεϊν Ζειμπέκ, Θεοδώρα Τζάκρη, Κώστας Μπάρκας, Οζγκιούρ Φερχάτ, Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιάννης Σαρακιώτης, Πέτη Πέρκα, Κυριακή Μάλαμα.

Αρκετοί θεωρούν πιθανό να υπάρξουν θετικές ψήφοι και από ανεξάρτητους διαφορετικής «πολιτικής καταγωγής» όπως ο Μάριος Σαλμάς, η Aρετή Παπαϊωάννου, η Ελένη Καραγεωργοπούλου, ο Μπουρχάν Μπαράν.

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