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Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την απαράδεκτη στοχοποίηση του ευρωβουλευτή του, Λευτέρη Νικολάου – Αλαβάνου από την ιστοσελίδα “Μyrotvorets.center” που αποτελεί εδώ και χρόνια εργαλείο για εγκληματικές επιθέσεις από κάθε είδους κυκλώματα και συμμορίες του καθεστώτος Ζελένσκι».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος, «το όνομα του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ συμπεριλαμβάνεται σε “μαύρη λίστα” της συγκεκριμένης εφημερίδας, με την αιτιολογία ότι καταψήφισε το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου αμέσως μετά την τυπική έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία όπως και το ότι “κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει χρήματα για τους πολίτες, αλλά διαθέτει δισεκατομμύρια για την Ουκρανία”! Λίγες μέρες πριν, αντίστοιχο συκοφαντικό δημοσίευμα υπήρξε σε λετονική ιστοσελίδα που επιχειρούσε αστήρικτα να κατατάξει τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ στους υποστηρικτές της ρωσικής πλευράς της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης».

«Να σημειωθεί, επίσης, ότι το 2022 τρία στελέχη του ΚΚΕ, ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής και ο Γιώργος Μαγγανάς στέλεχος του ΚΚΕ, είχαν καταγραφεί στην ίδια λίστα εξαιτίας της επίσκεψής τους το 2014 στην Ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό και τους κομμουνιστές της Ουκρανίας.

Η εν λόγω ιστοσελίδα δημοσιοποιεί στοιχεία και προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.) χιλιάδων ατόμων (πολιτικοί, δημοσιογράφοι κ.ο.κ.), ισχυριζόμενη ότι προβάλλει τα στοιχεία “εχθρών της Ουκρανίας” και συνεργατών “τρομοκρατικών οργανώσεων”, “μισθοφόρων” κ.λπ. Αποτελεί βάση δεδομένων την οποία αξιοποιούν διαχρονικά οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Ουκρανίας. Λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια για λογαριασμό της ουκρανικής κυβέρνησης τελώντας υπό την “αιγίδα” υπουργείων της ουκρανικής κυβέρνησης.

Την επικίνδυνη στοχοποίηση των στελεχών του ΚΚΕ υποθάλπει το καθεστώς Ζελένσκι, ενώ εκτεθειμένη είναι τόσο η ΕΕ και το ευρωκοινοβούλιο όσο και η ελληνική κυβέρνηση που όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο κάνουν πως δεν βλέπουν την εγκληματική δράση τέτοιων κρατικών και παρακρατικών κυκλωμάτων και συμμοριών στην Ουκρανία, αλλά και την ενθαρρύνουν κιόλας.

Είναι χαρακτηριστικά τα πολεμικά κηρύγματα εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και ο πακτωλός των 240 δισ. που την συνοδεύουν, καταληστεύοντας τους λαούς της Ευρώπης που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα σε σειρά χώρες της ΕΕ, εξαιτίας των περικοπών σε μισθούς συντάξεις, υγεία, παιδεία, στέγη για την πολεμική εμπλοκή, μεταξύ των οποίων και για να “ταΐζεται” το καθεστώς Ζελένσκι στον ανταγωνισμό του με την καπιταλιστική Ρωσία» προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες άθλιες μεθοδεύσεις θα βάλουν εμπόδια στη δράση του ΚΚΕ. Οι απαράδεκτες απειλές και οι συκοφαντίες, η πολεμική προπαγάνδα του ιμπεριαλιστικού πολέμου δεν θα περάσουν».

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