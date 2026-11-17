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Πλήρη κάλυψη τόσο στον Νίκο Τσάφο, όσο και στον Βαγγέλη Λιάκο παρείχε ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, καθώς συνεχίζεται η κόντρα για φαινόμενα φαβοριτισμού από μέλη της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο – αποπεμφθείς από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης – Μ. Λαζαρίδης, υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ν. Τσάφου να έχει ομόλογα ενεργειακών εταιρειών όταν ήταν απλός πολίτης και σύμβουλος του πρωθυπουργού, λέγοντας μάλιστα ότι στο παρελθόν τον είχε συναντήσει για θέματα… οδικής ασφάλειας. Απαντώντας, ο Διονύσης Καλαματιανός τόνισε ότι ο υφΥΠΕΝ «θα πρέπει να αγωνίζεται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι ιδιωτικών εταιρειών».

Περνώντας στο ζήτημα του Βαγγέλη Λιάκου ο Μ. Λαζαρίδης επέμεινε ότι δεν υπάρχει θέμα οικογενειακής ευθύνης. «Δηλαδή, ο κ. Λιάκος δεν θα έπρεπε να μπει στην πολιτική επειδή η αδελφή του είναι λογίστρια;», διερωτήθηκε για να απαντήσει ο Δ. Καλαματιανός ότι «υπάρχουν χιλιάδες λογιστικά γραφεία θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί έγινε επιλογή με απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου γραφείου».

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