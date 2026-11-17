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Με την ιστορική φωτογραφία του τανκ λίγο πριν γκρεμίσει την πύλη του κτιρίου του ΕΜΠ στην Πατησίων, συνόδευσε την ανάρτησή του για την 53η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έγραψε ότι «κάθε 17η Νοεμβρίου τιμούμε όσους όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Οι νέες και οι νέοι του 1973 διεκδίκησαν με γενναιότητα το δικαίωμα στην ελευθερία. Σήμερα, δική μας ευθύνη είναι να θωρακίζουμε και να εμβαθύνουμε καθημερινά τα κεκτημένα της Δημοκρατίας μας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν αμφισβήτησε ότι υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, καθώς στο μήνυμά του ανέφερε ότι «οι νεκροί, οι τραυματίες, οι βασανισθέντες, οι συμμετέχοντες στην εξέγερση, μας θυμίζουν ότι έρχονται στιγμές που η ελευθερία απαιτεί θυσίες!».

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημείωσε ότι «53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τιμάμε τους νέους του ’73 και όλες τις γενιές των Ελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, σε μία εμβληματική στιγμή του αγώνα κατά της Δικτατορίας. Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου».

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