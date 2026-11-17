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Ξεκινάει σήμερα η τέταρτη «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να καλούνται να ανταποκριθούν σε δύο δύσκολα παιχνίδια μέσα σε 48 ώρες.

Οι δύο αιώνιοι αγωνίζονται απόψε (17/11) για τη 12η αγωνιστική. Πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Λεμεσό (19:00, Novasports Prime). Ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (22:00, Novasports Prime).

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα ένα απαιτητικό ταξίδι, αυτή τη φορά στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις (20:00, Novasports Prime). Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena στα Λιόσια (21:15, Novasports Prime).

Νίκη απέναντι στην Μπολόνια θέλει ο Παναθηναϊκός

Στην Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους, δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός, για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και οι παίκτες του άφησαν πίσω την ήττα με 74-76 από την Μπαρτσελόνα στο T-Center και ετοιμάζονται για μία απαιτητική εβδομάδα, με δύο εκτός έδρας αγώνες, αφού μετά τη Βίρτους ακολουθεί η Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός έχει το… όνομα και τη θέση στην «κορυφή» του βαθμολογικού πίνακα, την οποία, όμως μοιράζεται με τρεις ακόμη ομάδες (Ολυμπιακό, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα), με ρεκόρ 8-3. Η αντίπαλός του Βίρτους βρίσκεται στο 4-7.

Οι «πράσινοι» υπερέχουν της αντιπάλου τους στην άμυνα, αλλά θα πρέπει να «πιάσουν» υψηλή απόδοση και στην επίθεση για να «δραπετεύσουν» από την Μπολόνια, με νίκη. Η Βίρτους μια ομάδα που παίζει στο transition. Oι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού είναι πρώτοι στη Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο να τους σταματήσει.

Η Βίρτους σημειώνει 86,1 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει παραγωγικότητα 86,4 πόντους μ.ο. Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός δέχεται 12,2 πόντους μέσο όρο λιγότερους από την αντίπαλό του την Τρίτη (17/11). Τα 13,8 λάθη μέσο όρο είναι πολλά για τον Παναθηναϊκό και ο «Ζοτς» ζήτησε από τους παίκτες του να προσπαθήσουν να τα περιορίσουν αρχής γενομένης κόντρα στη Βίρτους.

Με 14 παίκτες ταξίδεψε στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι δεν βρίσκονταν στη δωδεκάδα του προηγούμενου ευρωπαϊκού αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Έτσι, οι «πράσινοι» ταξιδεύουν με δύο επιπλέον επιλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί ποιοι θα βρίσκονται στη δωδεκάδα της Τρίτης (17/11).

Οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) θα διευθύνουν την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

«Αντίδραση» κόντρα στη Μακάμπι αναζητά ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου θα αντιμετωπίσει στο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, δύο ημέρες μετά την πρώτη ήττα στην Greek Basketball League, από τον Άρη, στο Αλεξάνδρειο. Στην Ευρώπη, όμως ο Πρωταθλητής Euroleague 2026 είχε επιστρέψει με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή με νίκη με… κατοστάρα, επί της Ντουμπάι στη SUNEL Arena, για την 11η αγωνιστική.

Τα προβλήματα των απουσιών είναι δεδομένα για τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν εφησυχάζει με τη βαθμολογική διαφορά που έχει η ομάδα του Πειραιά με αυτήν του Οντεντ Κάτας. Οι Ισραηλινοί έχουν ρεκόρ 3-8 την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-3. Η Μακάμπι προέρχεται από μεγάλη εντός έδρας νίκη, 80-73 επί της συμπατριώτισσάς της, Χάποελ Τελ Αβίβ στη Euroleague (80-73).

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τζον Κόντσαρ τη Δευτέρα (16/11) καθώς ο ίδιος ζήτησε ν’ αποδεσμευτεί λίγες εβδομάδες αφού υπέγραψε στο «λιμάνι». Οι Μοντέρο, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ δεν θα είναι στη δωδεκάδα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε στην αποστολή που ταξίδεψε στην Κύπρο και θα είναι στη δωδεκάδα. Ο Κάτας από την πλευρά του δεν θα έχει τον Λούντμπεργκ και παραμένουν αμφίβολοι οι Μπρισέτ και Μαντάρ.

Οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία) θα διευθύνουν τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός.

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