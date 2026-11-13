Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 74-76: Κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο και έχασε δικό του παιχνίδι – Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή

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Ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή ήττα με 74-76 από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, πληρώνοντας την αγωνιστική του κατάρρευση στην τελευταία περίοδο. Παρότι μπήκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 14 πόντων, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο του αγώνα, με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να πετυχαίνει τους τελευταίους 13 πόντους των Καταλανών και να χαρίζει στην ομάδα του ένα σπουδαίο «διπλό».
Το παιχνίδι είχε δραματική εξέλιξη, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ότι είχε βάλει τις βάσεις για τη νίκη στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Μετά το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, κατά το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους γηπεδούχους να προηγούνται οριακά με 33-32, το «τριφύλλι» ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυριάρχησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, περιορίζοντας την Μπαρτσελόνα σε μόλις 11 πόντους και φτάνοντας στο 57-43, με επιμέρους σκορ 24-11.
Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε εντελώς στην τέταρτη περίοδο. Οι Καταλανοί εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική δυστοκία και τα προβλήματα συγκέντρωσης των «πρασίνων», εξαπολύοντας αντεπίθεση διαρκείας.
Με επιμέρους σκορ 9-25, η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 66-68, ενώ απέμεναν 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ευστοχίας, πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο στο 1:33 πριν από το τέλος, δίνοντας ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 69-68.
Από την άλλη πλευρά, ο Τζάστιν Ρόμπινσον πραγματοποιούσε εξαιρετική εμφάνιση στα τελευταία λεπτά, αναλαμβάνοντας σχεδόν αποκλειστικά το επιθετικό βάρος της Μπαρτσελόνα.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με πέντε ιδιαίτερα σημαντικούς πόντους στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, έδωσε στον Παναθηναϊκό το προβάδισμα με 74-73, μόλις 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
Όμως, ο Ρόμπινσον είχε την τελευταία λέξη. Με τρίποντο τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έγραψε το 74-76, προκαλώντας σοκ στους γηπεδούχους.
Στην τελευταία κατοχή, η Μπαρτσελόνα, που δεν είχε φάουλ να δώσει, έκανε φάουλ στα 2,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκδηλώσει την τελική επίθεση, καθώς η μπάλα έμεινε στα χέρια του Φρανσίσκο, με το σκορ να μην αλλάζει.
Έτσι, οι «πράσινοι» έχασαν ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα και έδειχναν να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Η ήττα είχε άμεσες συνέπειες και στη βαθμολογία, καθώς ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 8-3, επιτρέποντας στην Μπαρτσελόνα να τον φτάσει στην κορυφή.
Το ίδιο ρεκόρ έχουν επίσης ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια, δημιουργώντας τετραπλή ισοβαθμία στις πρώτες θέσεις μετά την 11η αγωνιστική.
Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τη Χάποελ Τελ Αβίβ που φεύγει νικήτρια από το ΟΑΚΑ στη φετινή Euroleague.
Για τους «πράσινους», η επόμενη πρόκληση είναι εκτός έδρας, καθώς την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 22:00, αντιμετωπίζουν τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76.
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
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