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13.11.2026 20:15

MTB BikeExpert Cup 2026: Στον Γέρακα ο μεγάλος τελικός και η πρώτη εκκίνηση για τους μικρούς ποδηλάτες

13.11.2026 20:15
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Τον μεγάλο τελικό του MTB BikeExpert Cup 2026 φιλοξενεί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου η Πίστα Mountain Bike Γέρακα. Η διοργάνωση επιστρέφει στον Γέρακα για τον τέταρτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, μετά τους αγώνες στον Γέρακα, στην Κάτω Τιθορέα και στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Στο διήμερο θα κριθεί η τελική βαθμολογία του Κυπέλλου και θα αναδειχθούν οι νικητές και οι νικήτριες κάθε κατηγορίας.

Αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστικό δελτίο από όλη την Ελλάδα θα αγωνιστούν το Σάββατο στο XCE (Eliminator) και την Κυριακή στο XCC (Short Track). Και οι δύο αγώνες ξεκινούν στις 10:00.

Για τον τελικό προγραμματίζεται ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου. Η βαθμολογία μετά τον τρίτο αγώνα είναι διαθέσιμη στο mtbxpert.gr.

Πρώτη εκκίνηση για τους μικρούς στους αγώνες OPEN

Την Κυριακή στις 12:30, το πρόγραμμα των αγώνων OPEN ανοίγει με τα Balance Bikes. Παιδιά 3–5 ετών κάνουν την πρώτη τους εκκίνηση στην ίδια πίστα με τους πρωταθλητές, με ποδήλατα ισορροπίας χωρίς πετάλια και τα πόδια στο χώμα. Για τη συμμετοχή τους αρκούν ποδήλατο, κράνος και συναίνεση γονέα. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για παιδιά χωρίς αγωνιστικό δελτίο ή εγγραφή σε σωματείο.

Το πρόγραμμα των OPEN περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για παιδιά 3–5 ετών με πετάλια, Junior 6–7 ετών, Mini 8–12 ετών, εφήβους 13–16 ετών, άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω, καθώς και κατηγορία E-Bike. Το παράβολο συμμετοχής είναι 10 ευρώ για κάθε κατηγορία OPEN.

Το πρόγραμμα του διημέρου

  • Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 10:00 — XCE (Eliminator), επίσημες κατηγορίες ΕΟΠ.
  • Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 10:00 — XCC (Short Track), επίσημες κατηγορίες ΕΟΠ.
  • Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 12:30 — Αγώνες OPEN, με πρώτα τα Balance Bikes για παιδιά 3–5 ετών και στη συνέχεια τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι αγώνες διεξάγονται στην Πίστα Mountain Bike Γέρακα, στην Πλατεία Μακεδονίας (οδοί Έβρου και Τρικάλων), στον Δήμο Παλλήνης. Για τη στάθμευση διατίθεται το πάρκινγκ του Κοιμητηρίου Γέρακα.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.), με συνδιοργανωτή τον Δήμο Παλλήνης, σε συνεργασία με τη BikeExpert και τη Sportad.

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