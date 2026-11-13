Πάτρα: Νεκρή 38χρονη στα κρατητήρια της αστυνομίας – Φέρεται να αυτοκτόνησε

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών στην οδό Ερμού, όπου μία 38χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η γυναίκα απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, συνιδρυτής της MRB

Εργατικό ατύχημα στη Φλώρινα: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες που καταπλακώθηκαν από σιλό (Video)

Τεταμένο κλίμα στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Εντάσεις και οργή – «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω»

















