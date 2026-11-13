Πάτρα: Νεκρή 38χρονη στα κρατητήρια της αστυνομίας – Φέρεται να αυτοκτόνησε

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών στην οδό Ερμού, όπου μία 38χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, έβαλε τέλος στη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η γυναίκα απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.
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