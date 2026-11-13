Οδυσσέας Δήμας: Από την Εθνική ομάδα και τα μετάλλια στην άρση βαρών στην υπόθεση με τα αναβολικά – Η διαδρομή του αδελφού του Πύρρου Δήμα

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Για περισσότερες από δύο δεκαετίες ο Οδυσσέας Δήμας δραστηριοποιούνταν στον χώρο της ελληνικής άρσης βαρών, αρχικά ως αθλητής και στη συνέχεια ως προπονητής, αναλαμβάνοντας θέσεις στην Εθνική ομάδα και δουλεύοντας με νεαρούς αρσιβαρίστες. Αδελφός του τρεις φορές χρυσού Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, είχε διαμορφώσει τη δική του διαδρομή στο άθλημα, με παρουσία στα προπονητικά κλιμάκια της Ομοσπονδίας, συνεργασίες με αθλητές του εξωτερικού και συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές. Το 2019, ωστόσο, αποχώρησε από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, έπειτα από ένταση με αθλητές που προετοιμάζονταν στο ΟΑΚΑ, χωρίς να εγκαταλείψει την προπονητική δραστηριότητα. Σήμερα, το όνομά του εμπλέκεται σε υπόθεση χρήσης αναβολικών όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, από τις εισαγγελικές Αρχές του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ´ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο Οδυσσέας Δήμας γεννήθηκε το 1968 στη Χειμάρρα και μεγάλωσε σε μια οικογένεια που είχε άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Όπως και ο αδελφός του Πύρρος, ασχολήθηκε με την άρση βαρών, αγωνιζόμενος στις κατηγορίες των 91 και 99 κιλών. Η δική του πορεία δεν έφτασε στις ολυμπιακές διακρίσεις του αδελφού του, ο οποίος κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, στη Βαρκελώνη το 1992, στην Ατλάντα το 1996 και στο Σίδνεϊ το 2000, καθώς και ένα χάλκινο στην Αθήνα το 2004. Ο Οδυσσέας ακολούθησε διαφορετική πορεία, περνώντας από τον αγωνιστικό χώρο στην προπονητική, όπου και ανέπτυξε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών ανέλαβε καθήκοντα ομοσπονδιακού και αναπτυξιακού προπονητή, συμμετέχοντας στην προετοιμασία αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων. Τον Απρίλιο του 2018 εμφανιζόταν ως βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή Χρήστου Κωνσταντινίδη, όταν την ίδια περίοδο είχε κληθεί να μιλήσει για υπόθεση αθλήτριας που είχε βρεθεί θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Ο ίδιος τότε είχε αρνηθεί οποιαδήποτε προπονητική σχέση μαζί της, υποστηρίζοντας σε δηλώσεις του ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν προπονούνταν υπό τις οδηγίες του και ότι η αναφορά του ονόματός του στην υπόθεση αυτή ήταν λανθασμένη. Όπως είχε αναφέρει, η αθλήτρια ασχολούνταν με το CrossFit και η δική του παρουσία στον σύλλογο δεν συνδεόταν με την προετοιμασία της. Παράλληλα, είχε ταχθεί υπέρ της αυστηρής αντιμετώπισης των παραβάσεων ντόπινγκ και της συμμετοχής στην Εθνική ομάδα μόνο αθλητών που πληρούσαν τους σχετικούς κανόνες.

Η θητεία του ως ομοσπονδιακού προπονητή ολοκληρώθηκε το 2019, ύστερα από επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στο προπονητικό του ΟΑΚΑ. Η ένταση με αθλητές της Εθνικής οδήγησε σε διαφωνίες στο εσωτερικό της ομάδας και τελικά στην αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση. Το θέμα απασχόλησε τότε την Ομοσπονδία, ενώ στις επαφές με τους αθλητές είχε συμμετάσχει και ο Πύρρος Δήμας, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση. Η αποχώρηση από το ομοσπονδιακό επιτελείο δεν σήμανε, πάντως, το τέλος της παρουσίας του στην άρση βαρών. Συνέχισε να δραστηριοποιείται ως αναπτυξιακός προπονητής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία νεότερων αθλητών.

Από τη δουλειά του με τις μικρότερες ηλικίες προέκυψαν και σημαντικές διακρίσεις. Ανάμεσα στις αθλήτριες που συνδέθηκαν με την προπονητική του δραστηριότητα βρίσκεται η Εβίτα Καραθανάση, η οποία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην κατηγορία των νεανίδων. Στο ίδιο προπονητικό περιβάλλον βρέθηκε και ο γιος του, ο οποίος είχε καταγράψει πανελλήνια ρεκόρ στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Η ενασχόληση με την ανάπτυξη νέων αρσιβαριστών αποτέλεσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του μετά την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα.

Η προπονητική του παρουσία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Μαζί με τον Πύρρο Δήμα είχε συνεργαστεί με την εθνική ομάδα άρσης βαρών της Ουγκάντας, αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση νεαρών αθλητών. Χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2018 στο Μπουένος Άιρες, όπου βοήθησαν την αποστολή της αφρικανικής χώρας, η οποία δεν διέθετε δικό της προπονητή για τη διοργάνωση. Ανάμεσα στους αθλητές που καθοδήγησαν ήταν ο Hamdan Lutaaya Sserwadda, ο οποίος αγωνίστηκε στην κατηγορία των 62 κιλών.

Η παρουσία του σε επίσημες αποστολές της ελληνικής άρσης βαρών καταγράφεται και τα επόμενα χρόνια. Στον κατάλογο της Team Hellas για τους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, στην Αλγερία, το 2022, ο Οδυσσέας Δήμας περιλαμβάνεται στην κατηγορία των προπονητών. Στην ίδια αποστολή συμμετείχαν ως αθλητές ο Θεόδωρος Ιακωβίδης, ο Ευστράτιος Στρούμπης, η Σοφία Γεωργοπούλου και η Ελένη Ρεβενικιώτη. Έτσι, παρά την αποχώρησή του από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού το 2019, εξακολουθούσε να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις με την ιδιότητα του προπονητή. Χθες ο Οδυσσέας Δήμας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 58χρονος φέρεται να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ο ανήλικος γιος του ο οποίος ασχολείται με την άρση βαρών. Σε δείγμα ούρων του νεαρού αθλητή εντοπίστηκε οξανδρολόνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ. Η ποσότητα των σκευασμάτων και τα αθλητικά έγγραφα που βρέθηκαν στους χώρους οι οποίοι ερευνήθηκαν αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της προανάκρισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 17 δελτία αθλητών, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν σε ποιους αντιστοιχούν και εάν συνδέονται με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι οι αθλητές στους οποίους ανήκουν εμπλέκονται στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Παράλληλα, οι ιδιόχειρες σημειώσεις και τα ψηφιακά δεδομένα του κινητού τηλεφώνου αναμένεται να εξεταστούν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η προέλευση των σκευασμάτων, οι ενδεχόμενοι αποδέκτες τους και ο τρόπος διακίνησής τους.

Από την πλευρά του, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανέφερε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών. Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητας που αποδίδεται στον προπονητή, αλλά και το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων αθλητών.

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