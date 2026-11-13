Συνελήφθη ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας, για υπόθεση ντόπινγκ – Κατηγορείται ότι έδωσε ουσίες και στον γιο του

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Ενας από τους πλέον γνωστούς προπονητές της άρσης βαρών, ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου Δήμα, συνελήφθη χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, για υπόθεση κυκλώματος ντόπινγκ.

Συγκεκριμένα, μετά από επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, κατά τις έρευνες σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, συνελήφθη ο εν λόγω προπονητής.

Μετά από έρευνα και συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον ΕΟΦ, προέκυψε ότι ο εν λόγω προπονητής από τον Απρίλιο του 2024, χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές, ένας εκ των οποίων μάλιστα και ο ανήλικος γιος του, σε αγώνα.

Σε έλεγχο ντόπινγκ μετά τον αγώνα, ο γιος του εντοπίστηκε θετικός στην ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού

Αντιντόπινγκ (WADA). Στο παιδί είχε επιβληθεί απαγόρευση 10 μηνών σε αγώνες και στον πατέρα του για 12 έτη. Να σημειωθεί πως ο Οδυσσέας Δήμας ανήκει και στο Σώμα της Πυροσβεστικής.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

1 συσκευή τηλεφώνου.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

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